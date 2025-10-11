Vojvodinci: Održana 18. kolonija likovnih umetnosti „Šareni svet detinjstva“

U Osnovnoj školi u Vojvodincima održana je 18. po redu kolonija likovnih umetnosti pod nazivom „Šareni svet detinjstva”, najznačajniji i najveći događaj ovog tipa koji okuplja učenike osnovnih škola sa nastavom na rumunskom jeziku u Banatu.

Ovogodišnjoj koloniji prisustvovalo je oko 140 učenika i 60 nastavnika iz većine škola sa nastavom na rumunskom jeziku. Tokom dana, deca su imala priliku da na kreativan način iskažu svoj umetnički talenat kroz crtež, slikanje i druge likovne tehnike.

Domaćin kolonije bila je Osnovna škola „Koriolan Doban” iz Kuštilja, izdvojeno odeljenje u Vojvodincima, u sklopu aktivnosti za „Dečju nedelju“.

(EVršac)