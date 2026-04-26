Izviđači „Janošika“ najavili veliki kamp u Kovačici

KOVAČICA – Posle više od 30 godina pauze, Kovačica će ponovo biti centar okupljanja izviđača. Predstavnici Odreda izviđača „Janošik“ posetili su predsednika Opštine Kovačića, Petra Višnjičkog, kako bi zvanično najavili veliki izviđački kamp i takmičenje koji će se održati u maju, prenosi RTV Kovačica.

Tokom srdačnog prijema u kabinetu, mladi izviđači su predsedniku Višnjičkom uručili zvaničnu pozivnicu za kamp, kao i majicu odreda u znak zahvalnosti za kontinuiranu podršku koju lokalna samouprava pruža njihovom radu.

Predsednik opštine je naglasio da je povratak izviđačkog pokreta u Kovačicu vest od velikog značaja za celu zajednicu.

„Ovakve aktivnosti imaju poseban značaj za našu opštinu, jer podstiču decu i mlade na druženje, boravak u prirodi i razvoj pravih životnih vrednosti. Drago mi je što ćemo posle tri decenije ponovo videti izviđače na okupu u našem mestu“, istakao je Petar Višnjički.

Takmičenje „Tragom naivnih slikara“

Izviđački kamp i takmičenje pod nazivom “Tragom naivnih slikara” održaće se od 15. do 17. maja na prostoru Ribolovačkog kluba u Kovačici. Očekuje se učešće velikog broja ekipa koje će se takmičiti u tri starosne kategorije:

Mlađi izviđači i planinke (11–15 godina)

Stariji izviđači i planinke (15–19 godina)

Mlađi brđani (19–31 godina)

Ekipe će brojati četiri do pet članova, a organizatori su pripremili bogat program. Svečano otvaranje zakazano je za subotu, nakon čega sledi prelazak izviđačke staze, edukativne radionice i nezaobilazno večernje druženje uz vatru.



Kako se prijaviti?

Prijave su otvorene za sve zainteresovane odrede, a krajnji rok za slanje podataka o ekipama je 10. maj. Prijave se vrše putem mejla: odred.janosik@gmail.com.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani mogu kontaktirati rukovodstvo odreda:

Starešina: Lara Lotina (061/204-9767)

Načelnik: Iva Tekijaški (064/921-4669)

Organizatori poručuju da je sve spremno za veliki povratak izviđačkog duha u srce ravnice i pozivaju sugrađane da podrže ovu manifestaciju.

(Pančevac/RTV Kovačica)