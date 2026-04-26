Spremite se za uranak – evo kakvo nas vreme očekuje 1. maja!

Za 1. maj 2026. godine u Srbiji se predviđa umereno toplo, ali promenljivo vreme, sa temperaturama koje će u većini gradova biti blizu prolećnog proseka. Prema trenutnim podacima meteorologa, praznik će proći bez ekstremnih zahlađenja, ali uz mogućnost lokalnih padavina.

Detaljna prognoza po regijama

Beograd i Pančevo: Očekuje se umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Dnevna temperatura kretaće se između 19°C i 21°C, dok će jutra biti sveža sa oko 10°C. Postoji mala verovatnoća za kratkotrajne popodnevne pljuskove.

Novi Sad i Vojvodina: Slično vreme kao u Beogradu, sa maksimalnim temperaturama do 20°C.

Centralna i Južna Srbija: Temperature će biti za stepen-dva niže nego na severu zemlje, uz nešto veću šansu za kišu u brdsko-planinskim predelima.

Planine (Zlatibor, Kopaonik): Znatno hladnije vreme. Na Zlatiboru se očekuje maksimalno 11°C, dok će na Kopaoniku temperatura biti oko 5°C uz moguće mešovite padavine.

🏕️ Savet za uranak

Slojevito oblačenje: Jutarnje temperature će biti niske (6°C do 11°C), pa je za rane sate u prirodi neophodna toplija garderoba.

Bez mraza: Za razliku od kraja aprila, za 1. maj nema najava za mraz u nižim predelima.

(Pančevac)