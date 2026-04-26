Mladi iz Kovina i Bijelog Polja zajedno: Regionalna saradnja kroz program „Superškola“

KOVIN – U okviru programa „Superškola – Ideas in Motion“, opštinu Kovin su 23. aprila posetili učenici Srednje stručne škole „Vasa Pelagić“ i njihovi vršnjaci iz Srednje elektro-ekonomske škole iz Bijelog Polja.

Ova poseta deo je šireg projekta Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO), čiji je cilj jačanje veza, pomirenje i saradnja mladih na prostoru Zapadnog Balkana.

Domaćin mladima bio je Savet za mlade opštine Kovin, koji je kroz prezentaciju o znamenitostima i istoriji ovog kraja poželeo dobrodošlicu gostima iz Crne Gore. Tokom susreta, učenici i nastavnici razmenili su utiske o projektu u kojem škola „Vasa Pelagić“ aktivno učestvuje već treću godinu zaredom.

Program „Superškola“ osmišljen je tako da omogući mladima upoznavanje različitih kultura, razvoj interkulturalne osetljivosti i tolerancije, ali i izgradnju trajnih prijateljstava koja prevazilaze granice.

Predstavnici opštine Kovin istakli su važnost ovakvih inicijativa, naglasivši da kontinuirani angažman škole „Vasa Pelagić“ ne samo da obrazuje mlade, već na najbolji način promoviše lokalnu zajednicu i zajedničke evropske vrednosti regiona.

