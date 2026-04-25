Uručeni paketi hrane i ugovori za kupovinu seoskih kuća u Pančevu

PANČEVO – Grad Pančevo, u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije, nastavlja aktivno da radi na stambenom zbrinjavanju i pružanju socijalne podrške najugroženijim sugrađanima.

U Pančevu je isporučeno 40 paketa hrane za porodice izbeglica i interno raseljenih lica u okviru kontinuirane podrške koju Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije sprovodi u saradnji sa lokalnom samoupravom. Takođe, Sanja Patalov Stojadinović, članica Gradskog veća grada Pančeva zadužena za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ana Đunović, načelnica sektora za prihvat Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije su uručile i ugovore za kupovinu 2 seoske kuće.

Ovim činom nastavljen je višegodišnji ciklus brige o licima koja su usled ratnih dešavanja ostala bez svojih domova, a koja su novi život izgradila upravo u Pančevu.

„Poseta predstavnika Komeserijata za izbeglice pokazuje da briga o najugroženijima nije samo obaveza već i odgovornost koju naša lokalna samouprava dosledno ispunjava. Pored paketa hrana danas smo uručili i ugovore o kupovini 2 seoske kuće, jedan za izbegla, a drugi za interno raseljena lica. Pančevo je prepoznato kao grad sa postojanjem resursa, a i potrebe za izgradnjom stanova za izbeglice, tako da je u poslednjih desetak godina izgrađeno 210 stanova uz pomoć donacija različitih organizacija i 65 stanova zaštićenog stanovanja. Takođe, do sada je dodeljeno 370 paketa građevinskog materijala, a trenutno je aktivno 5 ugovora po poslednjem Javnom pozivu, a po konkursu za kupovinu seoske kuće sa okućnicom podeljeno je i 26 montažnih kuća.

Pored raspisivanja javnih poziva u cilju stambenog zbrinjavanja, raspisuju se i drugi javni pozivi za dodelu paketa hrane i ogreva, kojih godišnje bude između 40 i 50. Ovakve aktivnosti su rezultat dobre saradnje između lokalne samouprave i republičkih institucija, sa jasnim ciljem da svaka porodica ima dostojanstvene uslove za život i priliku za novi početak. Grad Pančevo će nastaviti da ulaže napore u unapređenje socijalne sigurnosti i stvaranje jednakih šansi za sve naše građane“, rekla je Sanja Patalov Stojadinović.

Tokom današnje posete, načelnica sektora za prihvat Komesarijata za izbeglice i migracije, Ana Đunović, obišla je i jednu od porodica koja je u prethodnom periodu već rešila stambeno pitanje uz pomoć Grada i Komesarijata. Ona je tom prilikom naglasila da je prioritet države nastavak aktivnosti na poboljšanju uslova života svih porodica kojima je pomoć i dalje neophodna.

Prema zvaničnim podacima, u Pančevu trenutno boravi oko 250 osoba koje su zadržale status izbeglih lica, kao i oko 1.500 interno raseljenih lica. Komesarijat je najavio da će i u narednom periodu, kroz nove javne pozive i programe podrške, u fokusu ostati socijalna sigurnost i trajno zbrinjavanje onih koji su u statusu najveće potrebe.

(Pančevac/S.L)

