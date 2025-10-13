Vršac: Bezbedan put za bezbrižno detinjstvo

U okviru obeležavanja Dečije nedelje, Dom omladine Vršac je, u saradnji sa Savetom za bezbednost saobraćaja Grada Vršca, Policijskom upravom Vršac, Upravom saobraćajne policije Republike Srbije, Auto-školom „Boss“ i Gradom Vršcem, uspešno organizovao edukativnu akciju „Bezbedan put za bezbrižno detinjstvo“.

Akcija je okupila decu uzrasta od 6 do 10 godina, koja su kroz interaktivne radionice, razgovore sa policijom i instruktivni program učila o bezbednom ponašanju u saobraćaju.

Kroz slogan „Vidim, čujem, oslušnem – i sigurno nastavim“, deca su savladala osnovna pravila za pešake, bezbedno kretanje i prelazak ulice, važnost vezivanja pojasa, kao i osnove bezbedne vožnje bicikla i upotrebe trotineta.

Organizatori su istakli da je cilj akcije razvijanje svesti o saobraćajnoj kulturi od najranijeg uzrasta i jačanje saradnje izmedju škola, policije i lokalne zajednice u unapredjenju bezbednosti dece u saobraćaju.

(Pančevac)