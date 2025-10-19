Biblioteka „Vuk Karadžić“ Kovin: Mesto gde se druženje pretvara u uspomenu

Tokom trajanja Dečje nedelje organizovane su interesatne aktivnosti za decu. Prijem prvaka, podela članskih karata, druženje sa predškolcima, psihološke,likovne radionice, književni susreti, predavanja, kviz znanja… Svaki ogranak biblioteke u selima imao je svoj program namenjen učenicima, a slično je bilo i u Kovinu.

U centralnom objektu biblioteke predstavile su se dečje spisateljice Nikoleta Kostić Novak, profesorke Aleksandra Ljubisavljević i Ivana Nikolić. Deca u Kovinu uživala su u zanimljivom programu koji spaja igru i znanje.

Rrelizovan je prijem prvaka iz OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ i „Desanka Maksimović“ i druženje sa Nikoletom Kostić Novak- autorkom koja vešto uklapa svoj posao veterinara i pisca, prenoseći ljubav prema knjigama i životinjama mlađim čitaocima.

Potom je gostovala Aleksandra Ljubisavljević koja je promovisala knjige učenicima viših razreda iz OŠ „Đura Jakšić“ i „Jovan Jovanović Zmaj“. Ona je čitala svoja dela koja su deca kasnije analizirala. Pojedini učenici su pripremili i recitovali stihove iz Aleksandrine zbirke. Posebno zanimljiva bila je psihološka radionica o samopouzdanju i ličnom razvoju koju je vodila prof. Ivane Lukić za učenike Gimnazije i ekonomske škole „Branko Radičević“.

Cilj radionice bio je da mladi razviju samopouzdanje, uspešno postave ciljeve u životu, kao i da rade na sebi i izgrađuju otpornost na neuspeh. Kroz različite grupne i individualne aktivnosti, zanimljive primere iz knjiga o mladima i savete psihologa učesnici su podstaknuti da razviju pozitivnu sliku o sebi, postavljaju ciljeve,diskutuju o uspehu i neuspehu iz različitih uglova, kao i da sagledaju sve ono što je bitno za njihovo „putovanje kroz život“.

(Grad Kovin)