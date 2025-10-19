Nedeljni horoskop od 20. do 26.oktobra: Evo koji znaci će biti najsrećniji

Ovan

LJUBAV: Mnogi će se osećati pomalo usamljeno i mučiće ih svakodnevne čežnje. Oni u vezama proći će kroz izazovan period kada će im biti potrebno mnogo trezvenosti da bi izdržali. Neće trajati još dugo, zato samo prebrodite.

KARIJERA: Verovaćete da ste odgovorni za poboljšanje poslovnih rezultata. Međutim, to neće biti sasvim tačno. I drugi su uložili isto toliko truda kao i vi. Zato im to priznajte. Na taj način ćete nastaviti da sarađujete i radite pravednije i mirnije. Kako i treba.

ZDRAVLJE I SAVETI: Vodite računa o kriterijumima u svemu.

Bik

LJUBAV: Oni koji vole voleće svim srcem, a druga strana će uzvraćati malo manje intenzivno. Međutim, neka prihvate ono što imaju, jer nismo svi u paru uvek u istoj fazi. Slobodni će brzo i lako pobediti. Dani su dobri za ljubav i društveni život.

KARIJERA: Funkcionisaćete kao sportista koji sa lakoćom završava obuku. Mnogi će usavršavati nove veštine na poslu i otkrivati detalje svoje profesije. Biće to još jedna faza učenja i napredovanja. Takođe ćete dobro sarađivati sa drugima.

ZDRAVLJE I SAVETI: Obratite se kriterijumima lepote.

Blizanci

LJUBAV: Tokom narednih nekoliko dana, vaše ljubavne težnje biće uglavnom platonske prirode. Osećaćete sve veću potrebu za ljubavlju, ali i za sanjarenjem o svojim idealima. Zbog toga će neki biti u dilemama da li da izađu ili da se povuku.

KARIJERA: Saradnja sa uglednim ili uticajnim ljudima polako dolazi do izražaja. Vi ćete biti točak koji je važan u celoj igri. Zato nemojte biti previše skromni, već dozvolite sebi da izrazite svoje ambicije. Znajte svoju poziciju, a još više priliku.

ZDRAVLJE I SAVETI: Širićete vedrinu oko sebe.

Rak

LJUBAV: Ako još uvek tražite srodnu dušu, obratite pažnju na ljude koje upoznajete preko posla. Neko vas već neko vreme posmatra i pomalo čezne za vama. Ako ste u vezi, vaš odnos će biti stabilan, a obe strane će težiti zajedništvu.

KARIJERA: Neki će započeti sitne kućne poslove i uzeti nekoliko slobodnih dana da ih obave. To će se pokazati kao veliki uspeh. Oni koji ostanu na poslu moraće da urade neke zaostale obaveze ili male inventure koje su čekale. Ništa posebno.

ZDRAVLJE I SAVETI: Napunićete baterije hobijem.

Lav

LJUBAV: Bićete srećni što vas drugi razumeju, a vi ćete se više otvoriti ljubavi. Stoga će se poverenje u odnosima povećati, kao i vaša očekivanja od voljene osobe. Oni koji još uvek traže srodnu dušu lako će je sresti na sasvim običnim mestima.

KARIJERA: Verovatno ćete biti podstaknuti da se bavite više aktivnostima, a od vas će se zahtevati i da više radite na poslu. Ništa vam neće biti teško, jer ste čekali ovu priliku. Čak i ako radite prekovremeno, radićete snagom volje.

ZDRAVLJE I SAVETI: Budite oprezni sa neobrazovanim ljudima.

Devica

LJUBAV: Prvi deo nedelje doneće lepe ljubavne događaje, a od sredine nedelje stvari će se smiriti. Vaše ljubavno raspoloženje će biti manje, prilike za poznanstva počeće da postaju ređe, a oni u vezama će se malo distancirati jedni od drugih.

KARIJERA: Činiće vam se da drugi manipulišu i vama i vašim bliskim saradnicima. Što je još gore, bićete u pravu. Trenutno ne možete mnogo uticati na stvari, ali to ne znači da kasnije nećete moći. Zato se ne vredi uznemiravati.

ZDRAVLJE I SAVETI: Verujte da možete bolje i više.

Vaga

LJUBAV: Prva polovina nedelje doneće mirno uživanje u zajedničkoj vezi ili diskretnu potragu za srodnom dušom. Drugi deo nedelje će vas povremeno mimoilaziti sa ljubavlju. Biće lepih susreta, ali malo ređe. Ne postavljajte sebi nepotrebna pitanja.

KARIJERA: Možda ćete se umoriti od delovanja iz senke i zapravo se radujete izlasku u prvi plan. Ovih dana će se polako otvoriti vrata, ali da bi se sve to razvilo, biće vam potrebno malo strpljenja. Međutim, svakim danom sve više izbijate u prvi plan.

ZDRAVLJE I SAVETI: Kada idete postepeno, sve duže traje.

Škorpija

LJUBAV: Vaše emocije neće biti ništa manje nego ranije, ali će i potreba za sigurnošću u ljubavi biti jača. Zato ćete povremeno biti u bitkama sa samim sobom, jer će vas intenzitet emocija vući da dramatizujete, a sigurnost da stanete. Pronađite zlatnu sredinu.

KARIJERA: Sve što je šematsko sada vas koči. Bićete u poziciji gde treba da se prilagodite novim programima, najčešće onima koje su osmislili vaši šefovi. Ne žalite se, već budite diplomatski. Za sada nema drugog načina.

ZDRAVLJE I SAVETI: Bolje istražite svoje sposobnosti.

Strelac

LJUBAV: Možda ste očekivali nešto drugačije od onoga što doživljavate i osećate, ali ovo je samo privremena i prolazna faza sa kojom treba mudro da se suočite. Još uvek imate dovoljno energije i kredita od ranije da sve dovedete u red. Uspećete.

KARIJERA: Metoda ubijanja dve muve jednim udarcem ovog puta neće baš uspeti, ali vaša sposobnost da radite dve stvari istovremeno hoće. Zato se odlučite za ovo drugo. Tihi rad je više naglašen, ali se kroz njega prilično dobro razvijate.

ZDRAVLJE I SAVETI: Idite tamo gde se osećate dobro.

Jarac

LJUBAV: Uživaćete zajedno u miru i tišini poznatih mesta. Nećete biti viđeni na društvenim okupljanjima, već ćete radije boraviti u prirodi ili kod kuće. Oni koji još uvek traže srodnu dušu takođe neće mnogo izlaziti, pa će najverovatnije ostati sami.

KARIJERA: Mnogi će igrati na sigurno jer će im nedavna iskustva i iskušenja to govoriti. Međutim, ponekad možete i rizikovati. Nije sve tako zahtevno kao što izgleda. Podrška od drugih će se pojaviti odnekud gde je uopšte niste očekivali.

ZDRAVLJE I SAVETI: I dalje napredujete.

Vodolija

LJUBAV: Vaše kretanje među ljudima će se intenzivirati. Stoga ćete imati prilike da upoznate i upoznate nova lica. Komunikacija sa ljudima suprotnog pola biće kvalitetna, a vi ćete biti šarmantni. Oni u vezama biće otvoreni jedno prema drugom.

KARIJERA: Nakon što ste rešili jedan problem, sada ćete raditi sa manje napetosti i više udobnosti. Međutim, od vas će se i dalje zahtevati povećano angažovanje. Zato zasučite rukave i ne postavljajte nepotrebna pitanja. Neka sve bude igra.

ZDRAVLJE I SAVETI: Prošetajte pre spavanja.

Ribe

LJUBAV: Ako se udvarate nekome, budite diskretniji. Ako ste u vezi, ignorišite žalbe partnera. Kako nedelja bude odmicala, vaš ljubavni život će se poboljšavati. Zato idite korak po korak, a rezultati će biti trajniji.

KARIJERA: Ne žurite sa svojim idejama jer iako su se neka vrata malo otvorila, još nije vreme za hvalisanje. Radite u tišini i po pravilima igre. Strpljivo čekajte svojih pet minuta. Oni će doći. Kada je teško, pronađite vesele ljude.

