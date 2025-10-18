Vrščani uživali u premijeri predstave „KRIV(A) SI“

Ova nova produkcija Profesionalne scene na rumunskom jeziku još jednom je potvrdila umetničku zrelost ansambla i značaj negovanja dvojezičnog pozorišnog izraza u Vršcu

U Narodnom pozorištu „Sterija“ u Vršcu održana je premijera predstave „KRIV(A) SI“, rađene po motivima Antonija Amurija, u režiji Predraga Stojmenovića.

Ova nova produkcija Profesionalne scene na rumunskom jeziku još jednom je potvrdila umetničku zrelost ansambla i značaj negovanja dvojezičnog pozorišnog izraza u Vršcu.

Komad „KRIV(A) SI“ na duhovit, ali i promišljen način istražuje odnose između muškarca i žene, postavljajući pitanja krivice, razumevanja i kompromisa u savremenom braku. Radnja je smeštena u okvir televizijskog tok-šou programa, u kojem se, pred očima publike, odvija bračna rasprava koja prerasta u zabavno, ali i dirljivo pozorišno iskustvo.

Uloge:

Harizmatičnu voditeljku emisije maestralno je tumačila Monika Boldovina Bugla,

dok su u ulogama supružnika nastupili Korina Troća i Darie Doklean, čije su izvedbe donele mešavinu komedije, emocije i iskrenosti.

Njihova scenska energija i prirodna interakcija izazvale su snažnu reakciju publike, koja je predstavu nagradila dugotrajnim aplauzom.

Reditelj Predrag Stojmenović uspešno je spojio elemente satire, realizma i komedije, stvarajući predstavu koja podstiče na razmišljanje o odnosima, očekivanjima i odgovornosti u ljubavi.

Premijera je protekla u izuzetnoj atmosferi, pred publikom koja je ispunila gledalište do poslednjeg mesta, što svedoči o velikom interesovanju za ovu produkciju.

Projekat je realizovan uz podršku Grada Vršca, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine.

(Pančevac)