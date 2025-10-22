Simpozijum o Zuzani Halupovoj: Slikarka dečje duše
Povodom 100. godišnjice rođenja najpopularnije slikarke naive Zuzane Chalupove, 18. oktobra 2025. godine u prostorijama Mesne zajednice u Kovačici održana je međunarodna konferencija pod nazivom Zuzana Chalupová – slikarka dečje duše, prenosi RTV Kovačica.
Događaj su organizovali Mesna zajednica u Kovačici, Galerija naivne umetnosti, Opština Kovačica i Evangelistička crkva u Kovačici.
Zuzana Chalupová, rođena Koreňová, poznata kao Mama Zuzana, postala je simbol kovačkog naivne umetnosti i stekla priznanje u zemlji i inostranstvu za svoj rad. Prvu izložbu imala je 1964. godine, a njene slike su od tada obišle svet. Sarađivala je sa UNICEF-om i UNESCO-om, kao i Međunarodnim Crvenim krstom. Slikala je detinjstvo, slovačke običaje i verske motive sa nepogrešivom dečjom iskrenošću.
Među gostima međunarodne konferencije bili su i Mgr. Peter Mihoč, biskup Istočnog okruga Evangelističke crkve u Slovačkoj, Katarína Konjarikova, predsednica Udruženja Slovaka iz takozvanih Donjih zemalja, i Ingrid Slaninková, urednica Radio Slovakia International.
Među diskutantima su bili Tatiana Brtkova, Zuzana Čižikova i Juraj Červenak, predsednik Matice slovenske u Srbiji.
Konferenciju su vodile Anna Andrea Holikova i Anička Chalupova.
U sali u kojoj se održavao skup bile su izložene dva ulja na platnu – jedna “Zima” i jedna “Žetva” – najčešći motivi Zuzane Chalupove, a postavljena je i izložba učeničkih radova sa konkursa na temu Mama Zuzana, koju je organizovala Gimnazija “Mihajlo Pupin”. Ulazak u Mesnu zajednicu kraslila je reprodukcija portreta Zuzane Halupove autora Đule Šante.
(Pančevac/RTV Kovačica)