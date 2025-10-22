Simpozijum o Zuzani Halupovoj: Slikarka dečje duše

Povodom 100. godišnjice rođenja najpopularnije slikarke naive Zuzane Chalupove, 18. oktobra 2025. godine u prostorijama Mesne zajednice u Kovačici održana je međunarodna konferencija pod nazivom Zuzana Chalupová – slikarka dečje duše, prenosi RTV Kovačica.

Događaj su organizovali Mesna zajednica u Kovačici, Galerija naivne umetnosti, Opština Kovačica i Evangelistička crkva u Kovačici.

Zuzana Chalupová, rođena Koreňová, poznata kao Mama Zuzana, postala je simbol kovačkog naivne umetnosti i stekla priznanje u zemlji i inostranstvu za svoj rad. Prvu izložbu imala je 1964. godine, a njene slike su od tada obišle ​​svet. Sarađivala je sa UNICEF-om i UNESCO-om, kao i Međunarodnim Crvenim krstom. Slikala je detinjstvo, slovačke običaje i verske motive sa nepogrešivom dečjom iskrenošću.

Učesnike konferencije su pozdravili Adam Jonáš, predsednik Mesne zajednice Kovačica, Olinka Glozikova Jonašova, Miroslav Tomáš, zamenik predsednika Opštine Kovačica, i Dušanka Petrakova, predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine.

Među gostima međunarodne konferencije bili su i Mgr. Peter Mihoč, biskup Istočnog okruga Evangelističke crkve u Slovačkoj, Katarína Konjarikova, predsednica Udruženja Slovaka iz takozvanih Donjih zemalja, i Ingrid Slaninková, urednica Radio Slovakia International.

O Zuzani Halupovoj su govorili ili su pročitani njihovi radovi – kulturni delatnici, publicisti, kunsthistorici, restauratori slika, sveštenici, predstavnici crkve, likovni kritičari, koleginice – slikarke iz Srbije, Rumunije i Bosne i Hercegovine, kao i predstavnice kulturnih institucija Slovaka u Srbiji: Anna Žolnajová Barcová, Elenka Ďurišová, Martin Bajza, Gordana Đurđević Prvanov, Vladimír Valentík, Martin Prebudila, Katarína Pucovská, Svetluša Hlavačova, Blažena Miroslava Karkušová, Jan Špribngelj, Olinka Glozikova Jonašova, Marija Kotvaš Jonaš, Jozef Hriešík, Zuzana Vereski, Adam Jonaš, Jan Čech, Branko Perić i Alžbeta Marko.

Među diskutantima su bili Tatiana Brtkova, Zuzana Čižikova i Juraj Červenak, predsednik Matice slovenske u Srbiji.

Konferenciju su vodile Anna Andrea Holikova i Anička Chalupova.

U sali u kojoj se održavao skup bile su izložene dva ulja na platnu – jedna “Zima” i jedna “Žetva” – najčešći motivi Zuzane Chalupove, a postavljena je i izložba učeničkih radova sa konkursa na temu Mama Zuzana, koju je organizovala Gimnazija “Mihajlo Pupin”. Ulazak u Mesnu zajednicu kraslila je reprodukcija portreta Zuzane Halupove autora Đule Šante.

(Pančevac/RTV Kovačica)