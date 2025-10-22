Pobeda Sloge, Mladost sigurna na domaćem terenu

Fudbalski klubovi iz Plandišta proteklog vikenda odigrali su vrlo zanimljive mečeve. Novi format takmičenja sa sobom doneo je i mnogo više borbe za sam vrh tabele.

U okviru 6. kola područne lige Alibunar Plandište ekipa Sloge iz Margite na domaćem terenu dočekala je ekipu Janošik. Nakon velike borbe ekipa Sloge uspela je da osvoji bod protiv favorizovanih gostiju. Konačan rezultat meča bio je 2:2.

Ekipa Mladosti iz Velike Grede ušla je u novu sezonu sa velikim ambicijama. Nekoliko kvalitetnih i zvučnih pojačanja polako donose očekivane rezultate. Vrlo zanimljiva i borbena utakmica odigrana je u Velikoj Gredi. Imali su domaćini svoje prilike, u nekoliko navrata pogađali su i okvir gola, ali lopta jednostavno nije htela u gol. Gosti iz Hajdučice igrali su vrlo požrtvovano. Na kraju, konačan rezultat meča bio je 2:1 za domaćine. Važna pobeda Mladosti za nastavak takmičenja.

Ekipa Naša Krajina iz Kupinika na domaćem terenu dočekala je ekipu Dobrica. Oslabljeni neigranjem standardnih prvotimaca, ekipa iz Kupinika nije mogla da pruži jači otpor. Gosti iz Dobrice odigrali su odličnu utakmicu i zasluženo pobedili sa 1:2.

U okviru 9. kola Druge južnobanatske lige Istok ekipa Sloge iz Plandišta odigrala je vrlo dobru utakmicu na gostovanju ekipi Rapid iz Nikolinaca. Odlična utakmica viđena je na stadionu u Banatskom Karlovcu, gde ekipa Rapid igra svoje utakmice kao domaćin. Sam početak utakmice bio je izuzetno tvrd, oba tima su odmeravala snage i čekala svoju priliku. Ekipa Sloge imala je blagu inicijativu, što joj je do poluvremena donelo prednost od 1:2, golovima Makaruna i mladog Sili P. U drugom poluvremenu ekipa Sloge je krenula odlučnije prema golu gostiju. Golovima Makaruna, Borijević M., Bihlera i Ružića, ekipa Sloge stiže do važen pobede od 3:7.

(EVršac)