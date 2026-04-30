Vršac gradi modernu toplanu: Sigurno grejanje za sve građane

Skupština Grada Vršca usvojila je odluku o preuzimanju zgrade kotlarnice koju je Gradu poklonila Fondacija Hemofarm. Ovaj korak je ključni preduslov za modernizaciju sistema daljinskog grejanja i unapređenje energetske efikasnosti.

Glavni cilj projekta je uvođenje inovativnog i ekološkog rešenja — korišćenje prečišćene otpadne vode kao izvora energije. Ovakav savremeni pristup već se uspešno primenjuje u razvijenim evropskim gradovima, a Vršcu će omogućiti održiviji i efikasniji sistem grejanja.

Skupština Grada Vršca usvojila je Koncesioni akt za uvođenje sveobuhvatnog sistema javnog prevoza kroz javno-privatno partnerstvo, obezbeđujući svakodnevnu povezanost svih naseljenih mesta sa gradom tokom cele godine. Projekat predviđa angažovanje 12 novih autobusa, uređenje 138 stajališta i formiranje novog terminala kod Agriko pijace.

„Ono što je najvažnije – ovaj projekat donosi konkretne koristi građanima: stabilnije grejanje, manje troškove i nižu cenu toplotne energije i tople vode. Istovremeno, smanjujemo zavisnost od gasa i pravimo korak napred ka zdravijoj životnoj sredini.

Posebno želim da istaknem važan segment ovog procesa, a to je rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, kroz preuzimanje toplane „Hemograd“ sa pripadajućom parcelom od Fondacije Hemofarm. Hemofarm je ovim potezom pokazao da nije samo nosilac privrednog razvoja, već i pouzdan partner grada u strateškim projektima od opšteg interes. Ovakvi koraci dodatno učvršćuju partnerstvo između privrede i lokalne samouprave i pokazuju kako zajedničkim delovanjem možemo ostvariti održive i dugoročne rezultate.“ istakla je gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović, tokom obrazlaganja predloga odbornicima Skupštine Grada.

Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvo rudarstva i energetike i Evropska banka za obnovu i razvoj, a njegova ukupna vrednost prelazi 5 miliona evra. Planirana je ugradnja toplotnih pumpi snage oko 5 megavata, izgradnja novog toplovoda, modernizacija postojećih podstanica, kao i povezivanje svih toplana u jedinstven, funkcionalan i efikasan sistem. U narednim fazama razvoja predviđeno je i uvođenje solarnih sistema, kao i proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora, što će dodatno doprineti smanjenju troškova i povećanju energetske nezavisnosti grada. Pribavljanjem kotlarnice u javnu svojinu, Grad Vršac pravi značajan korak ka uspostavljanju modernog, ekonomičnog i održivog sistema grejanja, zasnovanog na efikasnom korišćenju dostupnih resursa i dugoročnom planiranju razvoja energetske infrastrukture.

