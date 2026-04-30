Književni likovi „oživeli“ na društvenim mrežama u školi u Hajdučici

Povodom Svetskog dana knjige, u Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u Hajdučici održana je neobična i inspirativna radionica koja je spojila klasičnu književnost i digitalno doba.

Pod vođstvom nastavnice Bojane Stojanović, učenici osmog razreda imali su zadatak da svoje omiljene književne junake presele u savremeni svet kroz temu „Književni likovi na društvenim mrežama“.

Osnovci su prvo analizirali karakterne crte, postupke i društvene odnose izabranih likova, a zatim su te osobine pretočili u digitalni format. Kreativni proces podrazumevao je osmišljavanje autentičnih korisničkih imena, biografija, opisa fotografija i interesovanja koja bi ti junaci imali da danas koriste savremene aplikacije za komunikaciju.

Radionica je protekla u dinamičnoj i podsticajnoj atmosferi, a učenici su pokazali zavidan nivo maštovitosti i kritičkog razmišljanja. Ovakav pristup nastavi omogućio je đacima da na moderan i blizak način predstave književnu baštinu, dokazujući da klasici i te kako mogu biti aktuelni.

Iz OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ ističu da je glavni cilj ove aktivnosti bio podsticanje ljubavi prema čitanju, ali i razvoj digitalne pismenosti kroz povezivanje analize teksta sa savremenim svetom u kojem učenici odrastaju.

(Pančevac/S.L)