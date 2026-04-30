Koković pred OFK Beograd: Jedva čekam da počne meč!

Trener Železničara Radomir Koković najavio je utakmicu sa OFK Beogradom u četvrtom kolu plej-ofa Superlige Srbije, koja se igra u subotu od 18.30 na stadionu SRC Mladost u Pančevu.

– Mi dolazimo iz tri utakmice sa najjačim klubovima u plej-ofu i u Srbiji generalno. Naravno, te utakmice same po sebi nose ogromnu potrošnju, kako fizičku, tako i mentalnu i emotivnu. Tema za ovu nedelju u pripremi pred utakmicu sa OFK Beogradom bio je oporavak. Morali smo da vodimo računa o tom opterećenju koje smo imali u prethodnih osam, devet dana i mislim da smo uspeli da se dovoljno oporavimo i fizički i psihički i da spremni dočekamo utakmicu sa OFK Beogradom – rekao je Koković.

Potom se osvrnuo na rivala.

– OFK Beograd je jedna izvanredno selektirana ekipa, ne samo ove sezone, već godinama unazad. Ozbiljan igrački kadar, ozbiljan skauting i stvarno moram da pohvalim sportski sektor OFK Beograda koji radi sjajan posao i uspeva da dovede veliki broj talentovanih igrača, a ujedno i da dovede iskusnije igrače koji mogu svojim iskustvom i kvalitetom da dodatno oplemene igrače koji su u razvoju, igrače koji su mladi u njihovom rosteru. Ima tu nekoliko igrača koji imaju ozbiljan staž, koji imaju čak i utakmice grupne faze Lige šampiona, tako da nije floskula. Stvarno je to jedan spoj mladosti i iskustva, dobro izbalansiran tim i tim koji želi da igra, želi da se takmiči, dosta je agresivan. Tako da nas sigurno očekuje veliki izazov. OFK Beograd će biti sigurno motivisan, možda za nijansu rasterećeniji od nas. Pokušaće sigurno da se nametne u svim fazama igre. I još jednom, ne očekuje nas nimalo lak zadatak.

Kad je reč o Železničaru, Koković nema dilemu:

– Pokušaćemo da ostanemo dosledni sebi, da ostanemo svoji i da implementiramo ono što razvijamo već u prethodnih skoro godinu dana. Mi se nalazimo u jednom momentu koji je dosta pozitivan. Pozitivan rezultat protiv Crvene zvezde, pozitivan rezultat u Novom Sadu. Naše ambicije se znaju, kako timske, tako i klupske. Neću o tome sada pričati, ali verujem da smo se dobro pripremili za utakmicu u subotu i iskreno jedva čekam da počne.

Postoje određene poteškoće u timu.

– Imamo par igrača koji su preskočili današnji trening zbog bolesti. Videćemo kakva će situacija biti sa njima u narednim danima, ali ja verujem da će uspeti da se oporave do utakmice u subotu. I još jednom moram da pohvalim našu medicinsku službu koja zaista radi veoma dobar posao i uspeva nekako da oporavi naše igrače čak i pre vremena, pre roka, što se kaže. Da ih oporavi u jako brzom periodu i da stvarno meni i stručnom štabu stavi najveći broj igrača na raspolaganje. Tako da velika zahvalnost njima i nadam se da će za utakmicu protiv OFK Beograda svi igrači biti u stanju da se stave na raspolaganje.

Klub je obezbedio besplatan ulaz na istočnu tribinu.

– Želeo bih da iskoristim priliku da pozovem sve Pančevce da dođu u što većem broju, da nam pruže podršku, jer u ovom delu sezone, kada se dele karte za plasman, u poslednje četiri utakmice, podrška svakog navijača nam je zaista neophodna i voleo bih da navijači prepoznaju momenat i dođu u subotu u što većem broju da nas podrže – zaključak je Kokovića.

