April u vršačkoj Poljoprivrednoj školi: Učenici uređuju školu i pripremaju prve proizvode

VRŠAC – April u Poljoprivrednoj školi tradicionalno je najdinamičniji mesec. Školsko dvorište, hodnici i cvetne leje dobijaju novi sjaj zahvaljujući vrednim rukama budućih poljoprivrednih tehničara, rukovalaca tehnike i cvećara-vrtlara. Nakon duge zime, žardinjere i vrtovi su preuređeni, a miris proleća ispunio je svaki kutak škole.

Od plastenika do turističkih tura

Radna atmosfera vlada na svim poljima:

Povrtarstvo i voćarstvo: Plastenici se užurbano popunjavaju rasadom paradajza, paprike i krastavca. Istovremeno, učenici na školskim oglednim poljima, u vinogradu i voćnjaku, primenjuju stečeno znanje u nezi biljaka.

Prehrambena industrija: Prehrambeni tehničari i operateri vredno rade na razvoju novih proizvoda koje će učenička zadruga „AgroDelišes“ uskoro ponuditi tržištu.

Ugostiteljstvo i turizam: Budući konobari u okviru vežbi iz barskog poslovanja obilaze najpoznatije objekte u Vršcu, dok turistički tehničari istražuju najlepše destinacije širom Srbije.

Ponos Vršca

U uređenju škole aktivno učestvuju i svi zaposleni, sa zajedničkim ciljem – da ova obrazovna ustanova bude na ponos svim Vrščanima. Spoj teorije i prakse u cvetnom ambijentu škole još jednom je potvrdio da je proleće najlepši period za učenje kroz rad.

„Naša škola ponos je Vršca, a trud učenika koji svakodnevno neguju život u našim plastenicima i vrtovima najbolja je pozivnica za buduće generacije“, poručuju iz ove škole.

(Pančevac/S.L)