Putevi Srbije: Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja tokom prvomajskih praznika

U Srbiji se tokom prvomajskih praznika očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima, a najveća opterećenja očekuju se danas u popodnevnim i večernjim časovima, kao i sutra ujutro, saopštili su Putevi Srbije.

U saopštenju se navodi da se pojačan saobraćaj očekuje i u nedelju, 3. maja, u popodnevnim i večernjim satima, kao i u jutarnjim časovima narednog dana.

„Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da na put kreću odmorni, da poštuju ograničenja brzine i saobraćajnu signalizaciju, drže bezbedno odstojanje i prilagode vožnju uslovima na putu. Preporučujemo da putovanje planirate van najopterećenijih termina, kao i da se pre polaska redovno informišete o stanju na putevima putem zvaničnih kanala Puteva Srbije“, stoji u saopštenju.

(Pančevo)