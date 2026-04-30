Srebro za Čigoju na školskom prvenstvu Vojvodine

Na nedavno održanom Regionalnom školskom šampionatu Vojvodine, mladi pančevački džudisti ostvarili su zapažene rezultate u konkurenciji od čak 800 takmičara iz 175 škola širom pokrajine.

U fokusu sportske javnosti našao se Radan Čigoja, član starčevačke „Akademije Jočić“, koji je na ovom prestižnom takmičenju predstavljao Osnovnu školu „Sveti Sava“ iz Pančeva. U izuzetno jakoj konkurenciji, Čigoja je pokazao vrhunsku spremnost i srčanost. Sa dve efektne pobede i jednim porazom, on je izborio visoko drugo mesto i srebrnu medalju.

Pored uspeha osnovaca, briljirali su i srednjoškolci iz Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“. Najsjajnije odličje i prvo mesto osvojio je Nikola Radanov (član beogradskog „Radničkog“), koji je do zlata došao nanizavši četiri pobede. Njegov školski kolega, Vuk Milovanović iz „Akademije Jočić“, domogao se trećeg mesta i bronzane medalje uz skor od jedne pobede i jednog poraza.

Ovi rezultati još jednom potvrđuju da je Pančevo, zajedno sa Starčevom, jedan od najjačih centara za razvoj mladih džudo talenata u Vojvodini.

