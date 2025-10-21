Južni Banat

Započete pripreme za regeneraciju bunara na izvorištu u Vlajkovcu

13:30

21.10.2025

Foto: Grad Vršac

Danas su započete pripreme za regeneraciju bunara na izvorištu podzemnih voda u Vlajkovcu.

Na ovom izvorištu eksploatacija vode se obavlja iz dva bunara, a planirano je da regeneracijom budu obuhvaćena oba.

Radovi će se izvoditi sukcesivno – bunar po bunar – kako bi se obezbedilo neprekidno vodosnabdevanje. Početak radova planiran je za sredu, 22. oktobar 2025. godine, a završetak se očekuje do 2. novembra 2025. godine.

Tokom izvođenja radova ne očekuje se prekid u vodosnabdevanju, ali može doći do smanjenog pritiska ili povremenih varijacija pritiska u vodovodnoj mreži.

