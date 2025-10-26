Uvele sobne biljke: 4 rešenja za njihovo oživljavanje

Prvo dijagnostikujte problem, a zatim koristite jedno od ova četiri rešenja da udahnete novi život uvenulim sobnim biljkama

Sobne biljke su divan ukras svakog doma, ali ako su uvele, nismo baš ponosni na njih. Međutim, čak i kada se čini da je biljka izdala vek trajanja i da za nju nema nade, moguće je vratiti je u život.

1. Meki, žućkasti listovi

Dijagnoza: Previše vode

Lečenje: Proverite zemljište u koje je biljka posađena. Ako je vlažno ili mokro, zalivajte je ređe. Uverite se da saksija ima rupe na dnu kroz koje će višak vode oticati.

2. Smeđi, krhki listovi koji opadaju

Dijagnoza: Nedovoljno vode

Lek: Zalivajte biljku dok voda ne prestane da kaplje iz rupa na dnu saksije, i to radite kad god je zemlja suva na dodir. Međutim, ne preterujte. Koliko vode je biljci potrebno zavisi i od doba godine. Ako, na primer, koristite klima uređaj, zemlja će se brže osušiti.

U ovom slučaju, možda nećete morati da zalivate biljku tako često, ali će biti bolje da povećate količinu vode koju dajete biljci svaki put kada je zalivate.

3. Tanke paučine i sitni insekti

Dijagnoza: Štetočine

Lek: Tri najčešće vrste štetočina koje napadaju biljke su veoma sitni insekti (svilenkaste paučine), lisne uši (sitni tamni insekti koji se lepe za lišće i stabljike) i bele mušice (sitni beli ili žuti insekti koji se skupljaju ispod lišća).

Ovi sitni insekti mogu se širiti sa zaraženih na zdrave biljke, zbog čega je važno izolovati obolelu biljku čim primetite simptome.

Biljke zaražene štetočinama najbolje je tretirati proizvodima kupljenim u prodavnici. Postoje posebni gotovi proizvodi za lisnate biljke i posebni za cvetnice, a doziraju se i koriste prema uputstvima proizvođača.

4. Uvelo, umorno lišće i nizak nivo zemlje u saksiji

Dijagnoza: Nedostatak hranljivih materija

Lek: Biljke u saksiji žive u ograničenoj količini zemlje, a hranljive materije u toj zemlji vremenom nestaju. Pored toga, sa svakim zalivanjem, malo zemlje takođe curi iz saksije zajedno sa viškom vode. Ako vaše biljke traže dodatne hranljive materije, pokušajte da ih hranite na najprirodniji mogući način – posipanjem listova čaja ili taloga kafe po zemljištu.

Najjednostavnija alternativa bi bila da dodate svežu zemlju u saksiju. Izvadite biljku zajedno sa korenom iz saksije i dodajte malo sveže zemlje na dno ili jednostavno dodajte tanak sloj nove zemlje na postojeće zemljište.

(Pančevac)