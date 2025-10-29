Odgušenje kanalizacije: Horor ili rutinska stvar?

Zagušenje kanalizacije je jedna od najvećih noćnih mora svih nas. Ne možete da koristite toalet, da se okupate, operete sudove, apsolutno ništa nije moguće jer ćete napraviti poplavu u kući. Još ako majstora morate da čekate po nekoliko sati, pa čak i ceo jedan dan, onda se situacija pretvara u pravi, pravcati košmar.

Zbog čega dolazi do zagušenja kanalizacije?

Brojni su razlozi zbog kojih dolazi do blokade kanalizacione cevi, ali uprkos neprestanim apelima da se higijenska sredstva poput uložaka, pelena, vlažnih maramica, tampona i tufera ne bacaju u WC šolju, ovo je i dalje jedan od najčešćih uzroka začepljenja. Međutim, iako ste savesni i ne bacate navedene predmete u WC šolju, do zagušenja kanalizacionih cevi i dalje može da dođe. Začepljenja mogu da nastanu i usled bacanja veće količine toalet papira u WC šolju, kao i ako u sudoperu prosipate masnoću jer ona može da se stegne u cevima i napravi čep. Kada prilikom pranja sudova manje količine hrane upadnu u odvod, vremenom može da dođe do gomilanja, pa onda i do smanjenog protoka vode. Što se tiče kade, ukoliko u odvod upadnu dlake, one mogu da naprave mrežicu i prikupe ostale nečistoće koje odlaze u slivnik i tako naprave čep koji može da vam napravi problem. Zbog toga se preporučuje da u kadi, lavabou i sudoperi držite mrežice, koje će držati van odvoda sve ono što bi moglo da zapuši cevi.

Kada je reč o zagušenjima kanalizacije van kuće, jedan od uzročnika je korenje drveća koje traži vlagu i toplinu i tako stigne do vaših cevi. Jedan od problema su i stare cevi, kao na primer one od livenog gvožđa koje su se nekada koristile. One su postavljane pre više od četiri decenije i već su dotrajale i lako dolazi do oštećenja.

Znaci koji govore da je neophodna hitna intervencija

Svima nam je jasno da postoji zagušenje kada voda slabo otiče iz sudopere, kade ili WC šolje. Međutim, postoje neki pokazatelji koji mogu da nam pomognu da izbegnemo nezgodne situacije tako što ćemo reagovati na vreme. Primera radi, ako voda otiče i prilikom oticanja čujete da klokoće, to je suguran pokazatelj da postoji neka prepreka koja sprečava neometan protok vode. Ako u dvorištu primetite vodu i osetite neprijatan miris, znajte da je neka cev pukla i sve se izliva. Ovo jeste nezgodna situacija koju svakako niste uspeli da izbegnete, ali je bolje da istog trenutka reagujete jer vlaga može da ode u temelje kuće i čak je i sruši. Takođe, ako negde u svom domu primetite buđ, znajte da negde nešto ispušta vodu. Brza reakcija je neophodna da ne bi nastala nemerljiva šteta.

Koji tipovi zagušenja cevi postoje?

U vodoinstalaterskom svetu zagušenja cevi se u zavisnosti od jačine dele na tri tipa. Prvi je lokalni tip zagušenja, a reč je o blagom zagušenju koje može da se sanira određenim hemikalijama koje mogu da se pronađu u sobodnoj prodaji ili žicama i gumom. Srednje zagušenje je već ozbiljnije i zahteva intervenciju stručnog lica i mašinsko odgušenje cevi, a najteža su teška zagušenja koja je neophodno rešavati mašinskim sajlama ili VOMA vozilima. O svim načinima odgušenja kanalizacije govorićemo u nastavku.

Kako utvrditi koliki je stepen zagušenja cevi?

Da bi se utvrdilo u kakvom su stanju cevi, ima li korozije, naprsnuća, kao i šta sprečava slobodan protok vode, potrebno je koristiti kameru za snimanje cevi. Kamera za cevi prikopčana je za sondu koja se gura u cev, a unutrašnjost cevi se posmatra na ekranu. Kamerama rukuju kvalifikovani vodoinstalateri, koji iza sebe imaju godine i godine iskustva. Pregledanjem unutrašnjosti cevi uz pomoć kamere, oni će tačno znati gde je problem i preduzeti neophodne mere kako bi se taj problem rešio.

Kako otpušiti kanalizacione cevi?

Na pitanje kako otpušiti kanalizaciju postoji nekoliko odgovora. Pre svega, važno je utvrditi koji je stepen zagušenja. Ukoliko je protok vode smanjen ili je u pitanju manje zagušenje, možete i sami da rešite problem, ali ako je u pitanju nešto komplikovanije, biće neophodna intervencija stručnog lica.

Otpušavanje kanalizacije – uradi sam

Ukoliko problem zagušenja kanalizacionih cevi nije veliki, možete i sami da ga rešite i to veoma lako. Postoji nekoliko tehnika koje će vam pomoći da napravite slobodan prolaz za vodu u cevima.

Vakuum guma za otpušavanje

Prva stvar koju mnogi uzimaju u ruke kada voda neće da otiče je vakuum guma. Ukoliko se pravilno koristi, vrlo često može da vam pomogne da otpušite cevi i tako uštedite i vreme i novac. Mnogi greše kada je upotrebljavaju, praveći više brzih i manjih pokreta. Ovaj način otpušavanja cevi neće baš biti delotvoran, jer ne stvara dovoljno pritiska. Potrebno je da gumu postavite uspravno, a zatim da snažno pritisnete, a posle čega pod istim uglom treba da je naglo podignete. Uradite ovo nekoliko puta, kako bi pritisak „odgurao“ prepreku koja sprečava protok vode.

Sajla

Za razliku od vakuum gume, sajla ne može da se nađe baš u svakom domaćinstvu, ali bi definitivno trebalo da je imate. Kod nas na tržištu mogu da se pronađu sajle od 5 do 20 metara dužine, a što se tiče načina upotrebe, mislimo da je svima jasno da se sajla gura u cevi dok ne probije prepreku.

Žica za veš

Ukoliko se u odvod kade nakupilo mnogo dlaka i prljavštine, plastična žica za veš može da vam pomogne. Kraj isecite makazama ili nožem tako da napravite zvezdast oblik, a potom taj kraj zavucite u slivnik, koliko god da je potrebno. Napravite nekoliko kružnih pokreta, a zatim izvucite žicu. Nećete verovati koliko dlaka će se zakačiti za isečeni kraj žice!

Obična žica

Ako pri ruci nemate ni sajlu ni žicu za veš, može da pomogne i obična, deblja žica. Žicu podelite na tri dela i umotajte ih da formiraju celinu, ostavivši krajeve slobodne. Te krajeve savijte tako da napravite kukice i zavucite žicu u odvod. Polako spustite dole i pokušajte da očistite uzrok zagušenja odvoda, a zatim lagano izvucite žicu napolje. Na tri kukuce će se zakačiti dlake i ostala prljavšita, ako je ima.

Najbolje sredstvo za otpušavanje cevi

Ako je u pitanju manje začepljenje, a ipak niste uspeli da ga „iščačkate“ i pogurate gore navedenim metodama, vreme je da se pređe na hemiju. Na tržištu može da se pronađe zaista veliki broj sredstava koja efikasno otpušavaju cevi, ali nešto od toga već imate u kući.

Sirće za otpušavanje cevi

Sirće je zaista magično sredstvo koje se koristi za apsolutno sve! Koristimo ga u ishrani, ali i za čišćenje kamenca, kao i za otpušavanje cevi. Dakle, ako voda slabije otiče, a niste uspeli fizički da probijete „čep“, predlažemo vam da u odvod sipate mnogo sirćeta i ostavite da malo odstoji. Sirće će najverovatnije nagristi barikadu i voda će moći normalno da otiče.

Sirće i soda bikarbona za otpušavanje cevi

Ako samo sirće nije uspelo da probije čep, kombinacija ova dva sastojka najverovatnije hoće. Ukoliko ste nekada sastavili sirće i sodu bikarbonu, znate kakvu burnu reakciju proizvode. Dakle, uspite u slivnik sodu bikarbonu, a potom sipajte sirće. Uspeh je zagarantovan u većini slučajeva!

Sona kiselina

Sona kiselina je sredstvo koje se kod nas decenijama koristi za otpušavanje cevi, iako mu to nije primarna namena. Ovo je veoma jaka kiselina i morate strogo da vodite računa da ne dođe u kontakt sa vašom kožom ili očima, kao i da je ne udišete. Kada ste preduzeli sve mere opreza, sipajte trećinu flaše sone kiseline u odvod i sačekajte oko 20 minuta. Ako zagušenje i dalje postoji, pokušajte ponovo, dok ne ispraznite bocu. Ako ni treći put niste uspeli, onda zagušenje nije lokalno, nego je srednjeg ili teškog tipa. Sonu kiselinu u flaši od 1 litar možete da kupite u svim marketima za oko 160 dinara.

Cevtok

Cevtok je, kao i sona kiselina, veoma popularno sredstvo kada je potrebno otpušiti cevi. Radi se takođe o jakoj kiselini i potrebno je biti oprezan. U zapušen odvod sipajte četvrtinu flaše Cevtoka i sačekajte neko vreme. Cevtok takođe deluje na lokalna zagušenja i u te svrhe se pokazao odličnim. Cena flaše od 1 litar Cevtoka košta oko 300 dinara i može se kupiti u većim marketima.

Cevol

Cevol je još jedno sredstvo koje deluje na lokalna zagušenja i oni koji su ga koristili u te svrhe bili su zadovoljni ishodom. Potrebno je da četvrtinu flaše sipate u zapušeni odvod i sačekate oko pola sata, a potom sipajte vodu. Ako je odvod i dalje zagušen, pokušajte ponovo. Ukoliko je reč o zagušenju srednjeg ili teškog tipa, Cevol vam nažalost neće biti od pomoći. Cevol možete da kupite za oko 250 dinara.

Granule za odgušenje odvoda

Na tržištu mogu da se pronađu granule nekoliko različitih proizvođača i koriste se tako što se sipaju u odvod, sačeka se oko pola sata, a zatim se sipa topla voda. Sve granule za otčepljenje odvoda deluju slično i nešto su jače od ostalih sredstava, ali deluju samo kod lakših zagušenja. U zavisnosti od gramaže i proizvođača, možete ih kupiti po ceni od 100 do 500 dinara.

Koka kola za odvode

Na internetu može da se pronađe dosta saveta za odgušenje kanalizacije u kojima se kao delotvorno sredstvo pominje Koka kola. Nažalost, ovo je jedan od mnogobrojnih mitova koje možete pronaći onlajn. Da je Koka kola delotvorna za otpušavanje odvoda, ne bismo smeli da je pijemo, zar ne?

Mašinsko odgušenje kanalizacije

Ukoliko ste pokušali sve gore navedeno i još uvek imate problem, znači da je zagušenje srednje ili teško. To znači samo jedno – angažovati stručno lice koje će mašinski otpušiti cevi.

Mašinsko odgušenje kanalizacije može da se izvede na dva načina i to sajlama ili VOMA sistemom.

Najčešće se primenjuje mašinsko odgušenje sajlama, jer je lako primenljivo i mogu da se reše čak i veći problemi. Ovaj način otpušavanja kanalizacionih cevi može da se izvodi kako u kući, tako i u stambenim zgradama i poslovnim prostorima. Mašinsko odgušenje sajlama funkcioniše na sledeći način: Posebne sajle se iz pomoć mašine guraju u kanalizacionu cev, a mašina ih okreće oko njihove ose i gura u cev sve dok ne naiđu na prepreku, odnosno na mesto gde je cev zapušena. Vrh na sajli zatim probija mesto zapušenja i razbija ga na manje delove, koji odlaze dalje niz kanalizaciju.

Drugi način mašinskog odgušenja je VOMA mašinsko odgušenje kanalizacije. O čemu je reč? Naime, VOMA sistem je najnapredniji vid odgušenja kanalizacije i izvodi se tamo gde sajle ne mogu da pomognu. VOMA mašinsko odgušenje kanalizacije radi na principu visokog pritiska vode i probija sva zagušenja.

Cena mašinskog odgušenja kanalizacije razlikuje se od vrste i veličine problema. Primera radi, ukoliko je zagušenje kanalizacione vertikale ili horizontale teže, cena je od 7.000 do 8.500 dinara, dok ćete oko 6.500 dinara platiti ako je problem lakši. Odgušenje WC šolje i sudopere košta od 3.000 do 3.500 dinara, a za odgušenje umivaonika ili podne rešetke izdvojićete od 2.000 do 2.500 dinara.

Kako sprečiti zagušenje odvoda

Zagušenje odvoda može svakome da se desi, čak i ako pazite. Ako do sada niste vodili računa o tome, evo kako da smanjite šansu da vam se odvod zaguši: ne bacajte uloške, tampone i vlažne maramice u WC šolju

koristite mrežice na kadi i lavabou

redovno čistite odvod u kadi jer dlake uvek nađu način da prođu

ne sipajte ulje i mast iz tiganja u sudoperu

koristite prepreku u sudoperi, kako veći komadi hrane ne bi otišli u cevi

(smsoglasi.rs)