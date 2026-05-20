Praznik roditeljstva i dečje radosti u Kovinu

KOVIN – U Kovinu je uspešno održan bogat edukativno-zabavni program u okviru nacionalnog karavana „Rastimo zajedno: Porodica na prvom mestu, u svakom mestu“ [3]. Manifestaciju posvećenu jačanju porodičnih vrednosti i podršci roditeljstvu organizovali su Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i Predškolska ustanova „Naša radost“, uz snažnu podršku Opštine Kovin.

Lokalna samouprava je ovim događajem još jednom potvrdila da su ulaganje u decu i kreiranje bezbednog i kvalitetnog okruženja za odrastanje u samom vrhu njenih prioriteta.

Sinergija republičkih i lokalnih institucija

Događaju je prisustvovao pomoćnik ministra za brigu o porodici i demografiju Marko Ristić, koga su dočekali zamenik predsednice opštine Ratko Mosurović, visoki predstavnici lokalne samouprave i direktorka PU „Naša radost“ Aleksandra Alavanja.

Ristić je u svom obraćanju ukazao na važnost zajedničkog delovanja države i lokalnih zajednica u cilju popravljanja demografske slike Srbije i ostanka mladih u matičnim sredinama. „Imamo izuzetnu saradnju sa lokalnom samoupravom Kovin i u prethodnom periodu smo dosta radili u oblasti populacione politike. Danas možemo da se pohvalimo da naša država ima najveći roditeljski dodatak. Nizom mera pomažemo porodice i, kao što naš slogan kaže, trudimo se da porodicu stavimo na pijedestal našeg društva“, izjavio je Ristić.

Zamenik predsednice opštine Ratko Mosurović zahvalio je ministarstvu i predškolskoj ustanovi na pokretanju ove akcije, naglasivši da će opština uvek podržavati projekte koji su u direktnom interesu najmlađih.

Igra za decu, radionice za roditelje i priznanja za odgovorne

Dok su najmlađi sugrađani uživali u takmičenju u sklapanju puzli, gde su za pokazanu snalažljivost i timski duh nagrađeni medaljama, diplomama i prigodnim poklonima, za njihove roditelje je organizovana posebna stručna radionica. Tokom radionice roditelji su razmenjivali iskustva i dobijali praktične savete o izazovima odrastanja i očuvanju stabilnih porodičnih odnosa.

Značajan deo manifestacije bio je rezervisan i za uručenje zahvalnica lokalnim privrednim društvima i organizacijama koje svojim društveno odgovornim poslovanjem direktno pomažu razvoj zajednice.

Konkretni rezultati: Proširenje vrtića i novo vozilo za patronažu

Ova poseta bila je i povod da se napravi osvrt na dosadašnje kapitalne projekte. Opština Kovin je kroz sufinansiranje sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju započela adaptaciju stambenog objekta koji će postati novi depandans PU „Naša radost“, čime se trajno rešava pitanje proširenja kapaciteta vrtića.

Dodatno, opštini su ove godine odobrena i namenska sredstva za nabavku novog vozila za patronažnu službu Doma zdravlja Kovin, što će značajno podići nivo zdravstvene i preventivne nege za sve novopečene roditelje i bebe na teritoriji ove opštine.

(Pančevac/Opština Kovin)