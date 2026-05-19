Mladost i valcer na platou u Kovačici: Maturanti poslali poruku zajedništva i optimizma

KOVAČICA – Plato ispred zgrade Opštine Kovačica bio je mesto mladosti, plesa i prelepe energije, gde je ukupno 281 učenik osmih razreda i maturanata srednjih škola tradicionalnim plesom obeležio završetak jednog važnog životnog poglavlja, prenosi RTV Kovačica.

Ova manifestacija, koja je godinama unazad prepoznatljiv simbol opštine, i ovoga puta poslala je snažnu poruku zajedništva, optimizma i nade za budućnost.

Uz taktove svečanog valcera, ali i tradicionalne narodne igre, budući srednjoškolci i akademski građani proslavili su uspešan kraj školske godine. Mladim Kovačičanima se tom prilikom obratio predsednik Opštine Petar Višnjički, koji im je uputio reči podrške i poželeo mnogo uspeha u daljem životu, radu i izboru budućeg školovanja.

Simbolično, istog dana kada su osmaci plesom najavili rastanak od osnovnih škola, kovačička Gimnazija „Mihajlo Pupin“ organizovala je akciju „Dan otvorenih vrata“. To je bila idealna prilika da budući srednjoškolci posete ovu eminentnu obrazovnu ustanovu, obiđu učionice i kabinete, te dobiju sve neophodne informacije o smerovima i uslovima upisa za narednu školsku godinu.

Ova dvostruka manifestacija još jednom je pokazala da Kovačica sa ponosom ulaže u svoju mladost i stvara čvrste temelje za obrazovanje novih generacija.

