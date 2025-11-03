Vesti Društvo

Evo gde prodata najskuplja parcela

09:30

03.11.2025

Foto: Pexels
Foto: Pexels

Tržište poljoprivrednog zemljišta u Srbiji zabeležilo je rekordne vrednosti u drugom kvartalu 2025. godine.
Najskuplja parcela prodata je u Irigu za gotovo 200.000 evra, dok je cena hektara u Beogradskom regionu dostigla skoro 70.000 evra – najvišu do sada zabeleženu vrednost, prenosi Agro News.

U Kuli je zabeležena najveća ukupna vrednost ugovora – 1,25 mil evra za parcelu od 86 hektara.

Rekord po ceni hektara drži Beogradski region sa 69.803 evra, a slede Šumadija i Zapadna Srbija sa 50.000 evra za hektar i Srem sa oko 40.000 evra.

Ukupna vrednost prometa nepokretnosti u drugom kvartalu iznosila je 2,1 milijardu evra, od čega je poljoprivredno zemljište učestvovalo sa 49 miliona evra, odnosno 2 odsto.

b92.net

 

