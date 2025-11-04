Dejvid Bekam zvanično postao vitez

Dejvid Bekam primio je od kralja Čarlsa posebnu počast na svečanoj ceremoniji u dvorcu Vindzor – postao je vitez i od sada ispred svog imena nosi titulu “Sir“.

Bivši kapiten engleske reprezentacije proglašen je vitezom za svoje zasluge u sportu i humanitarnom radu, a za Sky News je priznao da je zaplakao kada je to saznao.

Od sada su Sir Dejvid i Lady Viktorija

Nakon ceremonije, Sir Dejvid je rekao da je to bio “veliki trenutak” za njega i njegovu porodicu.

“Plakao sam kad sam prvi put saznao, a možda i nekoliko meseci posle toga”, izjavio je.

“Ova nedelja je bila zaista emotivna. Nisam bio nervozan, samo sam bio emotivan.”

Na pitanje kako bi voleo da ga sad zovu kod kuće, našalio se:

“Ne insistiram, ali ako me žele zvati Sir Tata, mogu. Ali ne, treba mi vremena da se naviknem da mi ljudi to govore. To je jednostavno velika čast.”

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели David Beckham (@davidbeckham)

Porodična podrška

Podršku su mu pružili supruga Viktorija, bivša članica grupe Spice Girls koja je postala modna dizajnerka, a sada i Lady Viktorija, kao i njegovi roditelji, Ted i Sandra Bekam.

Viktorija je za ovu posebnu priliku dizajnirala suprugovo odelo.

Karijera i humanitarni rad

Dejvid je odigrao 115 utakmica za Englesku, od čega 59 kao kapiten, i učestvovao na tri Svetska i dva Evropska prvenstva.

Debitovao je za Mančester Junajted 1995. godine i bio ključni deo tima koji je 1999. osvojio “triplu krunu” – Ligu šampiona, Premijer ligu i FA kup.

Tokom karijere u Junajtedu osvojio je šest titula prvaka Engleske i dva FA kupa, a kasnije je igrao za Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy i Paris Saint-Germain.

Pored sportske karijere, poznat je i po humanitarnom radu – od 2005. godine je ambasador dobre volje UNICEF-a, a prošle godine imenovan je i ambasadorom Kraljevske fondacije.