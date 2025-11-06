Vučić posle sastanka sa Fon Bekeratom: Moje srce i moja glava mi ne daju da lažem

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat obratili su se iz Palate Srbija, nakon sastanka na kojem je predsedniku uručen godišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji 2025.

Predsednik Vučić je na početku obraćanja istakao da Srbija smatra Kosovo i Metohiju delom srpske teritorije.

– Ja sam veoma srećan što sam danas mogao da primim godišnji izveštaj Evropske komisije, Evropske unije o stanju u Srbiji. Vi ste rekli da je to ogledalo, ja bih rekao da je to vaše mišljenje i vaše viđenje, svakako ne ogledalo. Ali sam vam izuzetno zahvalan na svemu onome što ste danas izgovorili. Ja mislim da je to od izuzetnog značaja za naše građane, da oni konačno čuju na pošten način šta je to što vi od nas očekujete. Ja ću da uzmem samo jednu oblast koja je za nas strašno važna. Mi taj deo teritorije smatramo našom zemljom u skladu sa Ustavom Republike Srbije i poveljom Ujedinjenih nacija i rezolucijom 1244, reč je o Kosovu i Metohiji. Rekli ste da moraju da se izvrše sve obaveze iz dogovora 2023. godine. Pre toga siguran sam da Evropska unija, kao organizacija koja uvek drži do svojih reči, a posebno do svog potpisa, želi da se ispuni sve ono što je potpisano 19. aprila 2013. godine, čak deset godina ranije. I uvereni smo da ćete nam pomoći u tome, što nije bio baš slučaj u prethodnih 12 godina. Ali verujem da će se i to dogoditi na kraju. A što se tiče događaja iz jeseni 2023. ja verujem da će Evropska unija uticati na to da svi oni odgovorni za sve događaje od 2008. godine do kraja 2025. godine, u kojima su Srbi ubijani, ranjavani, arbitrarno hapšeni i svi ostali konačno da to dobije svoj ishod i da pravda bude zadovoljena. Veoma sam vam zahvalan na svim drugim analizama. Ja prihvatam da smo mi nedovoljno dobri što se tiče geopolitike, da smo nedovoljno dobri što se tiče svega drugog, jer kod nas nije dozvoljeno, kao što ste sami rekli, imamo problem sa izražavanjem – rekao je predsednik.

Vučić je zatim rekao da ne zna još koju reč nismo čuli u medijima protiv pripadnika vlasti, a koje na Zapadu nikada ne bi smeli da kažu.

– Ali da ne bih ulazio u to, moje srce i moja glava mi ne daju da lažem, zato ću skratiti govor i da kažem Srbija će da nastavi reforme.Radićemo naporno, radićemo vredno. Za nas je Evropski put strateški put Srbije i to se neće menjati do kraja mog mandata, a posle toga, znači još godinu i nešto dana, a šta će biti posle toga? Naravno, to je na građanima Srbije da donesu odluku. Mislim da imamo mnogo važnih stvari koje zajedno sa Evropljanima možemo i moramo da uradimo – rekao je predsednik.

Vučić je rekao da je zahvalan na na svakoj vrsti pomoći za infrastrukturne radove, za podršku i pomoć u energetici, i dodao da Srbija mnogo očekuje od radne grupe o ključnim pitanjima energetike i diverzifikacije izvora i načina snabdevanja i naftom i gasom.

– Izuzetnu podršku smo imali od predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen za sve ove godine. Cenimo ogroman novac, jer za nas je to ogroman novac, koji smo dobijali za različite pakete podrške od Evropske unije. Cenimo ogroman broj investicija koje su stigle iz Evropske unije i zahvalni smo na tome beskrajno. Verujem da imamo još mnogo toga što zajednički možemo da uradimo, uveren sam da su nam potrebne velike i značajne reforme u oblasti pravosuđa, vladavine prava, makar ih ne videli uvek isto, ali i to je valjda demokratija, da možete da iskažete svoje drugačije mišljenje. U svakom slučaju saglasan sam da su nam i tu potrebne velike reforme i verujem takođe da ljudi u vladi mogu da rade ubedljivije. Osim mene koji prihvatam na sebe da sam krivac za onaj deo što ste govorili o retorici i narativu koji nije dovoljno dobar, za to sam sigurno ja kriv, nije vlada, a vladu molim da uradi ono što im je posao. Obećali smo davno Evropljanima da ćemo da uradimo taj jedan debundling oko gasa i oko svega drugog i ne priliči nam da to obećavamo, a da su nam potrebni onda meseci i godine da tako nešto učinimo. Tako da to ćemo da uredimo u narednih nekoliko dana, i to je naš posao i naš obaveza za ono što smo javno preuzeli – rekao je Vučić.

Vučić je zatim rekao da se više puta ugrizao za jezik da ne kaže razne stvari koje bi hteo.

– Ttrudim se i obećao sam da ću samo lepo da govorim o Evropskoj Uniji, a i ono što bih rekao drugačije, da ću ne samo da pregrizem jezik, već i da ću da stanem, pa do 500 da izbrojim, ne bih li ostavio nešto povoljniji utisak. Ali i u Evropskoj Uniji ne morate mnogo da brinete, uskoro će i kraj mog mandata, tako da sigurno će doći neko mnogo šarmantniji, neko mnogo finiji, ko će mi na lepši način da se obraća i ko će mi lepši narativ da koristi od mene. Do tog vremena ja ću otvoreno da kažem svima drugima koji misle da Evropa nije naš put. Mogu da se ljutim i mogu da nisam saglasan koliko god hoćete sa bilo kim iz Evrope. Da, naš strateški put je evropski put, bićemo na tom putu do izbora, posle izbora nek donose ovakve ili onakve odluke, nadam se da će da nastavi taj put. I ne znam gde bismo drugo išli, da budem sasvim iskren i sasvim otvoren. Mi smo u težoj poziciji nego drugi, zbog nekakvih istorijskih stvari koje imamo, i zbog toga što 22 od 27 zemalja članica, 14 procenata naše teritorije to doživljava kao tuđu teritoriju i traži od nas da se tako i ponašamo. Tako da nije nam laka pozicija, ali ja mislim da je za Srbiju dobro što se nalazi na evropskom putu i da je važno da na tom putu ostane – rekao je Vučić.

Što se reformi tiče, Vučić je rekao da će Srbija to pokušati da ubrza.

– Ja prihvatam svaku vrstu odgovornosti i molim vas da se ne ljutite na ove druge. Ja sam taj koji je najkrivlji, verovatno i za taj narativ i za sve druge stvari. Gledaću pod stare dane sebe da promenim i da pregrizem jezik češće. U svakom slučaju hvala vama na ličnom angažmanu, hvala vam na tome što ste mnogo toga promenili, jer ste se borili svakoga dana Pokazali ste ogromnu dozu borbenosti, želje da se stvari promene, želje da Srbija napreduje i bez vašeg učešća mi ne bismo završili ni ovu priču oko biračkog spiska, ni ovu priču oko REM-a. Na tome vam beskrajno hvala i to pokazuje vašu dobru volju, vaše dobre namere i vašu želju da Srbija napreduje. Još jedan put hvala na izveštaju. Mi ćemo ga uzeti na veoma ozbiljan način u razmatranje, na veoma ozbiljan način, na veoma odgovoran način, sagledati sve stavke. Ja neću da govorim sa čim sam vam rekao ovde da nisam saglasan, pošto smo to usaglasili, da prosto nismo saglasni, ali ćemo i to da sagledamo na ozbiljan način i da vidimo šta je to što u narednom periodu možemo da ispravimo i da ispravimo što je moguće brže. Da probamo da sa tog, sad smo valjda deveti ili deseti od devet ili desetih teritorija koje plediraju na to da budu članice Europske unije, pa da probamo da dođemo vam bar na šesto, sedmo mesto u narednom periodu. Ali vama svakako hvala na svemu i cenimo vaš trud, cenimo vaš rad – rekao je Vučić.

Fon Bekerat: Proširenje zaista jeste geopolitički imperativ i treba da učini našu Uniju jačom

– Hvala vam mnogo, gospodine predsedniče, na ovoj prilici da predstavim godišnji izveštaj Evropske komisije i posebno vam se zahvaljujem što to radimo u ovoj zgradi koja je moja omiljena zgrada, kao što sam vam već rekao. Ovaj izveštaj dolazi u krucijalnom trenutku u kontekstu geopolitičke situacije koja se brzo menja. Proširenje zaista jeste geopolitički imperativ i treba da učini našu Uniju jačom. Evropska Unija se već sprema za to i procenjuje efekte novih članova na njeno unutrašnje uređenje. To će uskoro da se i pretoči u takozvani pregled pred proširenje Evropske komisije. Ali dozvolite mi da na početku spomenem da nedavne geopolitičke promene, pre svega agresorski rat Rusije protiv Ukrajine, su osnažile proces proširenja i podsjetile nas na to zašto je ujedinjenje Evrope toliko važno. Ali dok je geopolitika doprinela ponovnom otvaranju vrata pristupanja Evropskoj Uniji, budite sigurni da proširenje predstavlja i dalje politiku koja se zasniva na zaslugama i dokazima. Samo istinske reforme mogu da dovedu zemlje kandidate do cilja. Put ka članstvu u Evropskoj Uniji zasniva se na demokratskim vrednostima, vladavini prava i realnim reformama koje se propisno sprovode. Današnji izveštaj služi da se proceni gde Srbija stoji na svom evropskom putu i takođe putokaz za one reforme koje još uvek nisu rešene i koje treba da donesu opipljive koristi građanima Srbije. To nije kritički dokument već ogledalo koje pokazuje gde je napredak i koje su oblasti u kojima treba još dodatno raditi. Glavni zaključak izveštaja jeste da je tempo reformi dosta usporen. Kredibilne reforme treba da se sprovedu širom spektra. S pozitivne strane, u izveštaju se konstatuju određeni pozitivni događaji u prethodnoj godini kao što je, recimo, dobar učinak u ekonomskim kriterijumima i dalje harmonizacija u nizu politika koja se tiču unutrašnjeg tržišta sa tržištem EU – kazao je ambasador fon Bekerat.

On je zatim rekao da je Evropska komisija ocenila da su ispunjeni tehnički preduslovi za otvaranje klastera 3, ali da je ova odluka na zemljama članicama Evropske unije.

– Takođe smo notirali nedavni napredak u usklađivanju Srbije sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, koja nije u potpunosti reflektovana u ovom izveštaju, s obzirom da je datum preseka bio kraj oktobra. Izveštaj može da uzme u obzir samo završene reforme, ali svejedno Komisija pozdravlja nedavni napredak u procesu imenovanja članova sastava REM-a, kao i aktuelni zakonodavni proces na izradi zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Pozivamo da se ovi procesi završe, sprovedu na transparentan i kredibilan način i da uključe sve interesne grupe i dozvolite mi da iskoristim ovu priliku da odam počast svima onima koji su u ovom nedavnom napretku dali svoj doprinos vlastima, opoziciji i naravno predstavnicima civilnog društva – rekao je ambasador.

(Pančevac/Objektiv)