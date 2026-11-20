Pročitajte šta vam zvezde savetuju za današnji dan, 20. novembar, vezano za posao, ljubav i zdravlje.

Ovan

Posao: Moguće su promene dogovora ili iznenadna informacija koja će zahtevati da prilagodite rokove, pa proverite i finansijske uslove pre nego što se obavežete.

Ljubav: U vezi ćete želeti otvoren razgovor o poverenju i zajedničkim očekivanjima, ali izbegavajte ultimatume. Slobodni bi mogli da se jave osobi sa kojom je ranije ostalo nešto nedorečeno ili da dobiju neočekivanu poruku koja će ponovo pokrenuti interesovanje.

Zdravlje: Moguća je mentalna napetost.

Bik

Posao: Pregovori sa partnerima, klijentima ili saradnicima mogli bi da donesu konkretnu korist. Bićete u dobroj poziciji da tražite jasnije uslove, ali nemojte pristajati na obaveze koje nisu precizno definisane.

Ljubav: Slobodni bi mogli da se zainteresuju za osobu koju mogu upoznati u sasvim običnoj svakodnevnoj situaciji, a koja ih može iznenaditi svojim šarmom.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Blizanci

Posao: Bićete usmereni na organizaciju, rokove i praktične zadatke. Moguće je da ćete morati da ispravite tuđu grešku ili ponovo proverite informacije, ali ćete upravo zahvaljujući preciznosti uspeti da izbegnete veći problem.

Ljubav: Slobodni bi mogli da započnu dopisivanje koje će se brzo pretvoriti u otvorenije flertovanje ili da se zainteresuju za nekoga koga često sreću tokom svakodnevnih kretanja.

Zdravlje: Moguća je prolazna napetost u ramenima i rukama.

Rak

Posao: Imaćete hrabrosti da predstavite svoju ideju, ali pazite da zbog prevelikog optimizma ne potcenite troškove ili obim posla.

Ljubav: Slobodni bi mogli da dožive prijatno iznenađenje kroz poziv na izlazak, susret na nekom kulturnom događaju ili poznanstvo tokom aktivnosti u kojoj uživaju.

Zdravlje: Obratite pažnju na ritam obroka i moguće oscilacije energije, ne preterujte sa hranom i pićem.

Lav

Posao: Vaša ambicija biće izražena, a prilika da preuzmete vodeću ulogu mogla bi se pojaviti iznenada. Ipak, nemojte ulaziti u nadmetanje sa autoritetima, mnogo ćete postići ako energiju usmerite na rezultat, a ne na dokazivanje.

Ljubav: U vezi će biti važno da partneru ostavite dovoljno prostora i da ne insistirate da sve bude po vašem. Slobodni bi mogli da se nađu u centru nečije pažnje na javnom mestu ili da dobiju poziv od osobe koja im se već duže vreme dopada.

Zdravlje: Mogući su umor i pad energije.

Devica

Posao: Dan je pogodan za učenje, pisanje, pregovore, administraciju i rešavanje pitanja koja zahtevaju koncentraciju. Moguće je da ćete dobiti informaciju koja menja vaše planove, pa nemojte žuriti sa konačnom odlukom dok ne sagledate sve pojedinosti.

Ljubav: Partneru će značiti da ga saslušate bez potrebe da odmah ponudite rešenje. Slobodni bi mogli da se zainteresuju za osobu iz svog komšiluka, sa kursa ili putovanja, a razgovor bi mogao da otkrije mnogo više zajedničkih tema nego što očekuju.

Zdravlje: Moguća je izraženija iscrpljenost ili potreba za odmorom.

Vaga

Posao: Finansijski dogovori, naplata i razgovori o vrednosti vašeg rada mogli bi doći u prvi plan. Imaćete priliku da poboljšate svoje uslove, ali nemojte dozvoliti da vas nečije laskanje navede da zanemarite praktičnu stranu ponude.

Ljubav:. Slobodni bi mogli da primete da se prijateljski odnos menja i da osoba koju su do sada posmatrali bez posebnih očekivanja pokazuje drugačije interesovanje.

Zdravlje: Moguća je prolazna osetljivost stopala ili zadržavanje tečnosti.

Škorpija

Posao: Bićete spremni da preuzmete inicijativu i da se izborite za bolji položaj. Moguće je da će se pojaviti neslaganje sa nadređenom osobom ili saradnikom, ali nemojte reagovati impulsivno, dobro osmišljena argumentacija biće jača od rasprave.

Ljubav: Partner bi mogao da traži više pažnje i jasnije pokazivanje osećanja. Slobodni bi mogli da dožive snažnu privlačnost prema osobi koju mogu upoznati na putovanju, tokom edukacije ili kroz razgovor o temi koja ih oboje zanima.

Zdravlje: Moguća je napetost u mišićima ili prolazna glavobolja.

Strelac

Posao: Ne otkrivajte planove pre vremena, a posebno pažljivo proverite sve što se odnosi na dokumentaciju i rokove.

Ljubav: Partner će želeti da zna na čemu je sa vama, pa nemojte izbegavati razgovor o osećanjima. Slobodni bi mogli da se iznenade kada shvate da neko ko im je dugo bio samo poznanik želi da odnos podigne na viši nivo.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Jarac

Posao: Timski rad, kontakti i planovi za budućnost mogu vam doneti korisnu priliku. Ipak, nećete se složiti sa svim predlozima i biće važno da jasno iznesete svoje stavove, bez nepotrebnog zaoštravanja odnosa.

Ljubav: U vezi ćete želeti da uskladite zajedničke planove sa ličnim ambicijama. Slobodni bi mogli da započnu zanimljiv kontakt preko interneta ili da se ponovo čuju sa osobom sa kojom su ranije izgubili vezu.

Zdravlje: Moguća je napetost u ramenima ili rukama.

Vodolija

Posao: Možete dobiti priliku da preuzmete odgovorniji zadatak ili da predstavite ideju pred ljudima koji odlučuju, ali budite spremni i na neočekivanu promenu plana.

Ljubav: Partner bi mogao da vam zameri što posao ili lične ambicije zauzimaju previše prostora. Slobodni bi mogli da upoznaju osobu koja će ih privući drugačijim pogledom na svet, možda tokom putovanja ili kroz razgovor o zajedničkim interesovanjima.

Zdravlje: Mogući su umor i promenljiv nivo energije.

Ribe

Posao: Dobar je trenutak da predstavite svoje ideje, ali proverite detalje i nemojte obećavati rokove koje ne možete da ispunite.

Ljubav: Partner bi mogao da vas podstakne da zajedno napravite plan za putovanje ili neku novu aktivnost.

Zdravlje: Mogući su umor i pad koncentracije.

(Astroputnik)