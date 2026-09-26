Prirodno rešenje protiv opadanja kose: Napravite losion od samo 2 jeftina sastojka

Losion protiv opadanja kose pravi se od samo 2 jeftina sastojka. Saznajte koji su, zašto smesa mora da odstoji dve nedelje i kako se koristi.

Ovaj domaći losion protiv opadanja kose pravi se od samo dva jeftina sastojka, ali postoji jedna stvar koju ne smete preskočiti. Smesa se ne koristi odmah – mora da odstoji najmanje dve nedelje pre nego što se procedi i nanese na teme.

Upravo to čekanje mnogi preskoče, pa recept ne urade kako treba. Potrebno je samo malo strpljenja i sastojci koje verovatno već imate u kuhinji.

Losion protiv opadanja kose od maslinovog ulja i bibera

Potrebna vam je jedna šolja maslinovog ulja (oko 200 ml) i jedna kašika mlevenog crnog bibera. To je sve.

Sipajte ulje u staklenu teglu ili flašicu, dodajte biber, promešajte kašičicom i zatvorite. Ulje treba da bude obično maslinovo iz svakog marketa, ne mora hladno presovano po dve i po hiljade.

Sada dolazi deo koji svi preskaču. Teglu ostavite najmanje dve nedelje na mestu bez direktnog sunca, u kuhinjskom elementu ili u ostavi.

Protresite je svaki drugi dan. Posle četrnaest dana procedite kroz gazu ili sitno cediljku i bacite talog. Ulje će do tada dobiti blago tamniju boju i oštriji miris, i tek onda je to tretman za teme, a ne salata.

Zašto biber ne radi ništa ako ga samo pospete

Piperin, ono što bibera čini oštrim, prelazi u ulje sporo i samo u masnoću. Za to su mu potrebni dani, ne minuti.

Losion napravljen na brzinu je maslinovo ulje sa mrvicama koje vas grebu po glavi i zapadaju u razdeljak. Dve nedelje mirovanja su cela poenta ovog recepta.

Piperin blago širi kapilare i pojačava dotok krvi u koži, pa se javi ta poznata toplina. Zato se i koristi u kremama za mišiće.

Ozbiljna klinička istraživanja o rastu kose kod ljudi ovde ne postoje, pa nemojte očekivati novu liniju kose. Ono što ovakav tretman može je da smanji lomljenje i da već postojeće dlake ostanu na glavi duže.

Kako se nanosi, a da vam se kosa ne masti tri dana

Kosa mora biti suva. Na mokru kosu ulje se raspline po dužini i ostane samo teret, a ne dođe do korena.

Umočite prste, razdelite kosu u nekoliko redova i utrljavajte u temenu kružnim pokretima, dva do tri minuta. Kašika i po je dovoljna za celu glavu.

Ostavite sat vremena, ili preko noći sa peškirom na jastuku. Perite šamponom dva puta, prvi put bez vode u kosi, direktno šampon na ulje.

Tako izlazi iz prve, bez one klizave opne. Dva puta nedeljno, i to je maksimum. Više od toga zapušava folikule i dobijate obrnut efekat.

Kada ovaj domaći losion za kosu nema šta da traži

Ako vas glava zapeče, zacrveni ili se pojavi svrab, isperite odmah. Osobe sa psorijazom, seboroičnim dermatitisom ili ranicama na temenu ovo preskaču bez razmišljanja. Isto važi i za trudnice, njima nijedan domaći recept ne treba bez pitanja lekara.

I najvažnije, pramenovi koji ispadaju u šakama, ćelava mesta u krugovima ili opadanje koje traje duže od tri meseca nisu posao za teglu iz ostave. To je dermatolog, jer se tu često radi o štitnoj žlezdi, gvožđu ili hormonima, a ulje ni jedno od toga ne rešava.

(Krstarica)