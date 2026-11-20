Poslanici liste „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ napustili su skupštinsku salu u toku javnog glasanja o izboru potpredsednika Skupštine Srbije jer poslanici SL ne daju ni jedno mesto potpredsednika parlamenta opoziciji ili manjinskim strankama.

Poslanici u Skupštini Srbije izabrali su, većinom glasova, šest potpredsednika parlamenta, koji su svi iz poslaničke grupe Studentska lista i od kojih polovinu čine pripadnici nacionalnih manjina: Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik, Tibor Lazar i Adem Mavrić.

Prethodno poslanica Ana Brnabić nije želela da učestvuje u javnom glasanju, navodeći da „neće da učestvuje u toj farsi“.

– Neću da učestvujem u ovoj farsi; ubili ste 35 godina staru demokratiju u ovoj Narodnoj skupštini, ponizili dva miliona građana Republike Srbije, i neka je pokoj duši demokratije u Narodnoj skupštini dok je terora studentske liste – navela je ona.

Poslanici u Skupštini Srbije izabrali su Mirjanu Radaković za generalnog sekretara parlamenta, čime su završili rad za danas, a konstitutivnu sednicu će nastaviti u utorak, 24. novembra.Radaković je izabrana za generalnu sekretarku sa 138 glasova narodnih poslanika.

Kada poslanička grupa Studentska lista u 15. sazivu Narodne skupštine Srbije izabere svih šest potpredsednika isključivo iz svojih redova, ona time ostvaruje potpunu institucionalnu i organizacionu kontrolu nad rukovodstvom parlamenta, umesto dosadašnje prakse da potpredsednička mesta dele vlast i opozicija.

To znači: vođenje sednica bez opozicije za predsedavajućim stolom, dominacija SL u Kolegijumu Narodne skupštine (čime će taj organ biti obesmišljen), predstavljanje parlamenta i protokolarne funkcije…

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