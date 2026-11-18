VRŠAC – Učenici Osnovne škole „Branko Radičević“ iz Uljme, koji su predstavljali Grad Vršac, osvojili su prvo mesto na velikom finalu Republičkog Eko kviza.

U uzbudljivoj završnici državnog takmičenja, mali ekolozi iz Uljme su u samom foto-finišu prestigli izuzetno motivisane vršnjake iz drugih gradova i zasluženo poneli titulu najboljih u Srbiji.

Pored visokog nivoa znanja iz oblasti ekologije, reciklaže i zaštite životne sredine, učenici ove škole istakli su se i u motoričkim igrama, gde su u većini disciplina bili brži i spretniji od svojih protivnika.

Iz Osnovne škole „Branko Radičević“ uputili su čestitke svojim šampionima, kao i pohvale organizatorima takmičenja na odličnoj atmosferi i obezbeđenom prevozu, zahvaljujući kojem su đaci imali snažnu podršku sa tribina kao predstavnici grada domaćina.

(Pančevac/S.L)