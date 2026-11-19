BEOGRAD – Današnju sednicu Skupštine Srbije obeležila je oštra polemika tokom rasprave o izboru potpredsednika parlamenta, pri čemu je novi predsednik Skupštine Aleksandar Čupić izrekao ukupno sedam opomena poslanicima sa liste „Srbija pobeđuje“, uključujući i poslanika Aleksandra Vučića.

Opomene tokom rasprave i desetominutna pauza

Prethodno su po dve opomene dobili poslanici Samir Tandir i Miloš Stojković zbog, kako je Čupić obrazložio, udaljavanja od tačke dnevnog reda. Šef poslaničke grupe „Srbija pobeđuje“ Milenko Jovanov pokušao je da ospori ove mere, tvrdeći da su poslanici samo postavljali pitanja kandidatima za potpredsednike.

Tokom izlaganja Aleksandra Vučića o raspodeli potpredsedničkih mesta, Čupić ga je u više navrata upozoravao da se vrati na temu i da se ne obraća uvredljivo poslanicima „Studentske liste“, nakon čega mu je izrekao i opomenu. To je izazvalo negodovanje poslanika liste „Srbija pobeđuje“, dok su Ana Brnabić i Milenko Jovanov prišli stolu predsedavajućeg i ušli u raspravu, zbog čega su oboje dobili po opomenu jer su prišli bez odobrenja. Nakon toga, Vučić je zatražio konsultacije svoje poslaničke grupe, pa je određena desetominutna pauza.

Prema skupštinskom poslovniku, jedna opomena povlači novčanu kaznu od 10 odsto poslaničke plate, druga 20 odsto, dok treća podrazumeva udaljenje sa sednice i oduzimanje polovine zarade.

Vučić: Nećemo se pokupiti, već idemo na ulicu i ispred RTS-a

Obraćajući se u sali, Vučić je optužio predsednika parlamenta da ga je devet puta prekinuo tokom govora i ocenio da se izricanjem opomena šalje poruka da „Studentska lista“ ne želi dijalog.

„Šta mislite da će da bude reakcija druge strane? Da li vi stvarno mislite da ako izbacite troje ili četvoro ljudi, da ćemo mi da se pokupimo i izađemo napolje kao pokunjeni?“, upitao je Vučić, dodajući da će takvi potezi izvesti ljude na ulice i ispred zgrade RTS-a.

Govoreći o dnevnom redu, Vučić je ocenio da bi prema izbornim rezultatima tri potpredsednička mesta trebalo da pripadnu listi „Studenti pobeđuju“, dva njegovoj listi, a jedno manjinama, ocenjujući kao bahatost to što na tim mestima nema predstavnika drugačijeg mišljenja.

Brnabić: Nema više slobode govora, samo diktatura Poslanica liste „Srbija pobeđuje“ Ana Brnabić izjavila je novinarima u skupštinskom holu da se nikada u istoriji nije dogodilo da u prvom satu sednice bude izrečeno toliko opomena.

„Nema više slobode govora u ovom domu, samo diktature Studentske liste, koja za sebe planira šest potpredsedničkih mesta u Skupštini, nema potpredsedničkih mesta za nas i nacionalne manjine“, rekla je Brnabić.

Ona je podsetila na prethodni saziv parlamenta dok je ona bila predsednica Skupštine, navodeći da tada nikome nije izrekla opomenu ni meru isključenja uprkos incidentima u sali, te ocenila da u današnjem sazivu više nema demokratije ni slobode govora.

(Agencije)