Nove „uradi sam“ prodavnice stižu u Srbiju: Nemački trgovinski lanac najavio otvaranje

Nemački lanac Hornbah (HORNBACH) najavio je da će u narednim godinama otvoriti „uradi sam“ prodavnice i baštenske centre u Srbiji.

Kako su saopštili, a prenosi portal Retail Serbia, kompanija je osnovala pridružnice u Srbiji kako bi se pripremila za ulazak na srpsko tržište. Prioriteti razvoja uključuju izbor odličnih lokacija i sticanje novih regionalnih dobavljača.

Iz kompanije su za ovaj portal istakli da ne očekuju da će se prve mega prodavnice otvoriti pre kraja 2027. godine.

Erich Harsch, generalni direktor kompanije je izjavio:

„Milioni kupaca u devet evropskih zemalja cene našu stručnost kao vodeće prodavnice po principu ‘uradi sam’. Da bismo u budućnosti ubedili još više ljudi u naš asortiman i stručnost, želimo da nastavimo organski rast. U Srbiji, zemlji s tako dugom i bogatom istorijom i tako raznovrsnom kulturom, vidimo veliki potencijal za ovo“.

Jan Hornbach, član upravnog odbora kompanije je povodom ulaska na srpsko tržište izjavio da su kako kompanija 2007. godine otvorili prvu prodavnicu u Rumuniji, susednoj zemlji Srbije i da danas tamo posluju veoma uspešno sa 11 Hornbach centara.

„Nadamo se uspešnom poslovanju i u Srbiji. Čitav projekat je u fazi planiranja pa nismo u mogućnosti da dajemo čvrste izjave sa otvaranjem prvih prodavnica. Na pravom smo putu sa celim projektom ulaska u Srbiju. To je još jedna istorijska prekretnica za uspešan razvoj naše kompanije“.

Hornbach Holding posluje sa 176 centara u devet evropskih zemalja. U fiskalnoj 2024/25, grupa je ostvarila neto prodaju od 6,2 milijarde evra. Hornbach spada u pet najvećih trgovaca po principu „uradi sam“ i trenutno zapošljava oko 25.000 radnika.

