Nedeljni horoskop od 16. do 22. novembra

Ovan

Posao: Pokrenuće se pitanja nasledstva i ostavštine, a odlučićete se i oročiti deo ušteđevine, uložiti je u investicioni fond ili osigurati imovinu. Moguće je povećanje zarade ili dodatni izvor prihoda.

Ljubav: Ljubavi ćete pristupati ozbiljno, ali i romantično, a ovaj spoj praktičnog i racionalnog s jedne, te neobuzdanih strasti s druge strane delovaće poput magneta na suprotan pol. Ako ste u vezi, vrzmaće vam se po glavi misli o braku i roditeljstvu.

Najbolji dan: 21. novembar

Najlošiji dan: 16. novemba

Bik

Posao: Nerviraće vas gužva i užurbanost gomile, nezadovoljne stranke, zahtevni šefovi i nekorektni saradnici. Bilo kakvo odskakanje od normale nije preporučljivo i zato pazite šta radite.

Ljubav: Venerin položaj neće vam ići u prilog. Biće dana kad će vam se činiti da vas okovi veze i braka guše, pa će vam više od svega trebati mir i tišina. Izdržite sve što se bude događalo još ove nedelje jer uskoro sve će se promeniti nabolje.

Zdravlje: Vladavina Škorpije uticaće na podložnost nervozi. Ne zapostavljajte važnost vitamina, voća i povrća. Imunitet će vam biti oslabljen, pa ćete morati da lečite prehladu ili virozu propraćenu povišenom temperaturom.

Najbolji dan: 17. novembar

Najlošiji dan: 19. novembar

Blizanci

Posao: Svaki uspeh biće vaših ruku delo. Eventualne kadrovske promene u vašoj kompaniji ići će vam naruku. I dok se drugi budu osetili oštećenima, vi nećete imati razloga za zabrinutost.

Ljubav: Kratka putovanja, poznanstva sklopljena na poslu ili na mestima na kojima dobijate neke usluge, pomoć ili savete, rezultiraće jakim simpatijama, a za mnoge i novim ljubavnim počecima. Bračni odnosi su osveženi naletima strasti.

Zdravlje: Venera u vašem polju zdravlja upućuje na potrebu da se više uređujete, posetite frizerski i kozmetički salon ili nabavite nove preparate za negu kože. Neki će svoje tegobe rešavati bioenergetskim tretmanima.

Najbolji dan: 16. novembar

Najlošiji dan: 22. novembar

Rak

Posao: Ništa vam neće biti teško da uradite i gotovo da ni neće postojati zadatak koji nećete biti u stanju da obavite. Uživaćete u izazovima, što cilj bude teže osvojiv, biće vam zanimljiviji.

Ljubav: Ma koliko bili nezadovoljni partnerom, vezom ili brakom, nećete biti spremni na radikalne poteze, na primer raskid. Povezani ste dubokim sponama. Uprkos jakim pritiscima, činiće vam se da je vaš partner na neki način postao neodvojivi deo vas.

Zdravlje: Zahvaljujući vašem optimizmu i pozitivnom stavu, nivo energije biće povećan. Vladavina Škorpije istaći će vaše najbolje osobine, pa ćete pleniti pažnju svojom energičnošću i komunikativnošću.

Najbolji dan: 18. novembar

Najlošiji dan: 17. novembar

Lav

Posao: Budite promišljeni, dobro organizovani i pridržavajte se planova i dogovora. Odnosi s partnerom, saradnikom ili širom poslovnom javnošću sve su lošiji i neko bi mogao da vam se otvoreno suprotstavi.

Ljubav: Pre nego nešto kažete, dobro promislite. Povlačićete se u sebe i imati osećaj da veza s partnerom nije to što vam treba, ali sve vaše sumnje i strahovi biće neutemeljeni. Zadržite prisebnost i ne iznosite optužbe ukoliko nemate argumenata.

Zdravlje: Vitalni ste i energije imate dovoljno, ali će vas mučiti česte promene raspoloženja, mrzovolja i nesanica. Koncentracija vam neće biti na visini zadatka pa ćete poslove obavljati otežanije nego inače.

Najbolji dan: 22. novembar

Najlošiji dan: 20. novembar

Devica

Posao: U poslovnim kontaktima ste samouvereni i ne dopuštate da vas obeshrabri zavist saradnika. Mogli biste da odete na poslovni put, seminar ili stručno predavanje u drugi grad, pa i inostranstvo.

Ljubav: Naklonjena Venera će ubrzati rađanje osećanja i strasti, pa će se nesporazumi s voljenom osobom pozitivno rešiti. Samci, otvorenošću u osećanjima razbijte sve sumnje druge strane, jer je to najbolji način da veza započne na zdravim temeljima.

Zdravlje: Svesni važnosti redovnog vežbanja, upisaćete se u teretanu ili na aerobik, te u rekordnom roku povratiti izgubljenu kondiciju. Psihički ćete biti odlično, ali će vas oneraspoložiti neke porodične neprilike.

Najbolji dan: 16. novembar

Najlošiji dan: 21. novembar

Vaga

Posao: Nedelja je pogodna za radove u kući, preuređenja, kupovinu novog nameštaja, ali i tehnike, informatičke opreme i automobila. Rešićete se nekih dugova i ostvariti nove mogućnosti za zaradu.

Ljubav: Zajednički izlasci s partnerom osiguraće vam status skladnog para. Stvaraćete utisak kao da ste stvoreni jedno za drugo. Oni među vama koji se nalaze u problematičnim vezama i brakovima, mogli bi da se nađu u zagrljaju druge osobe.

Zdravlje: Puni ste energije i željni novih iskustava. Prijatelji bi mogli da vas nagovore da se okušate u za vas netipičnim aktivnostima, ali izbegavajte prevelike napore i vratolomije. Budite oprezni u saobraćaju!

Najbolji dan: 17. novembar

Najlošiji dan: 20. novembar

Škorpija

Posao: Bićete obasuti simpatijama uticajnih ljudi, pa to iskoristite za nove poslove. Za rad ćete biti javno pohvaljeni. Studentima i đacima planete povećavaju koncentraciju i sposobnost pamćenja.

Ljubav: Venera će istaći vašu zavodljivost i fizičke atribute, a njen prolazak kroz vaš znak zasigurno neće proći barem bez jednog važnog ljubavnog događaja ili promene. Za neke će to biti nova ljubav, a za druge pak veridba ili venčanje.

Zdravlje: Vladavina vašeg znaka biće zaslužna za vaš odličan imunitet i otpornost. Pripazite samo da ne preterate u hrani, naročito u slatkišima. Ako ste odlučili da dijetom skinete kilograme, ovo su odlični dani za to.

Najbolji dan: 18. novembar

Najlošiji dan: 16. novembar

Strelac

Posao: Radićete pod otežanim uslovima uz česte promene rokova i prioriteta. Nemojte dozvoliti da vas iz takta izbace oni koji se tvrdoglavo pridržavaju zastarjelih pristupa poslovanju.

Ljubav: Ljubavnu krizu usloviće nedostatak poverenja i sumnjičavost. Oštro ćete se usprotiviti partnerovom mišljenju kada ono neće biti po vašem ukusu. Vaše mane izaći će na videlo, a svojim ponašanjem provociraćete suprotnu stranu na prepirku.

Zdravlje: Bićete podložni stresu, a vaš organizam će tražiti više sna i odmora. Mogli biste da posetite lekara i odagnate neke sumnje. Bol u leđima upozoravaće na loš položaj prilikom spavanja ili na nekvalitetni dušek.

Najbolji dan: 22. novembar

Najlošiji dan: 19. novembar

Jarac

Posao: Poboljšaćete komunikaciju sa šefovima, što će doprineti kvalitetnijem poslovanju. Otvorite se za nova iskustva. Ulaganje u nešto što vam dosad nije donosilo dobit, pokazaće se kao pun pogodak.

Ljubav: Ako ne fizički, duhom i osećanjima bićete negde drugde. Ovo se naročito odnosi na one koji održavaju vezu na daljinu. Poželećete da promenite takvo stanje stvari. Preduzećete konkretne korake s ciljem selidbe u grad voljene osobe ili obrnuto.

Zdravlje: Jak imunitet garantovaćete dobro zdravlje i jaku kondiciju. Nećete pogrešiti ako se posvetite vežbanju i sportu. Bićete izuzetno društveni, širićete pozitivnu energiju pa će vas mnogi pozivati na izlaske.

Najbolji dan: 18. novembar

Najlošiji dan: 17. novembar

Vodolija

Posao: Bićete usmereni na svoj autoritet i ugled. Neki će to proceniti kao vašu sujetu i potrebu da vam se neprestano ugađa. Ne zamerajte se drugima, kontrolišite svoje burne reakcije.

Ljubav: Upoznavaćete mnoga nova lica, ali moglo bi da vam se dogodi da vas zavodi osoba koja je u braku, dugoj vezi ili neko ko je nedavno okusio gorko ljubavno razočarenje. Jaka privlačnost prema vašoj novoj simpatiji, biće jača od razuma.

Zdravlje: Skloni se mračnim raspoloženjima i sve doživljavate u negativnom svetlu. Okružite se voljenim osobama koje će vam pomoći da skrenete misli na vedrije teme. Najviše energije odnosiće vam poslovni stres.

Najbolji dan: 16. novembar

Najlošiji dan: 20. novembar

Ribe

Posao: Komunicirajte s ljudima iz drugih sredina, usavršavajte se. Neka iza vaših reči stoji rad. Posvetite se aktivnostima vezanim za ličnu promociju, ostvarivanje novih kontakata i širenje poslova.

Ljubav: Planete kumuju poznanstvima s osobama koje nisu iz vašeg grada ili mesta. Moglo bi da se dogodi da ljubavnu vezu održavate putem telefonske žice, mobilnog telefona, interneta ili e- mail poruka. Ribe u braku postaće nežnije i romantičnije prema partneru.

Zdravlje: Odgovaraće vam laganije aktivnosti, poput šetnje, joge ili pilatesa. Naklonjeni Mars daće vam obilje fizičke energije pa ćete biti izdržljiviji nego inače. Krasiće vas i sjajno raspoloženje.

Najbolji dan: 18. novembar

Najlošiji dan: 21. novembar

( 24sata.hr)

1