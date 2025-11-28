MUP upozorio građane: Čuvajte se mogućih prevara, ovo je naročito važno

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije upozorilo je građane na opasnosti prevare tokom globalnog trend-praznika “Crni petak”, naročito kada se radi o internet kupovini.

– Poslednji petak u novembru svim ljubiteljima kupovine preko interneta poznat je kao “Crni petak (Black friday)”. S obzirom da su ponude vrlo povoljne, čuvajte se mogućih prevara i budite oprezni prilikom kupovine “online” – upozoravaju iz MUP.

Kako je navedeno, pri kupovini putem interneta treba obratit pažnju na veb adresu sa koje kupuju ili na kojoj vrše bilo koje plaćanje.

– Ne plaćajte strancima koje ste dobili putem nekog linka preko mejla ili društvenih mreža – navode iz MUP.

– Proverite da li je prenos podataka u komunikaciji sa sajtom koji posećujete zaštićen, obavezno koristite HTTPS i SSL protokole – dodaje se u saopštenju.

Kako upozoravaju, nikada nemojte slati podatke o kartici putem elektronske pošte, niti bilo kojim drugim sredstvom komunikacije.

Ističu da ukoliko neko potrošačima traže da slikaju prednju i zadnju stranu kartice i da tu sliku pošalju to ne treba činiti, jer je gotovo sigurno u pitanju pokušaj prevare.

– Proverite sigurnost plaćanja na veb stranici i vršite plaćanja samo tamo gde je to verifikovano od strane kompanija Visa ili MasterCard.

– Proverite ono što vam se nudi na internetu. Kada naiđete na nešto što je ‘mnogo dobro da bi bilo realno’ razmislite više puta pre nego što se odlučite da to kupite – navodi se u objavi.

(Pančevac)