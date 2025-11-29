Vršac: Đaci OŠ „Olga Petrović Radišić“ ugostili vršnjake iz Nemačke

Učenici OŠ „Olga Petrović Radišić“ započeli su nedelju pripremnim aktivnostima povodom susreta sa grupom dece koja je stigla iz Nemačke.

Program je osmišljen tako da pokaže koliko su se učenici međusobno povezali tokom prethodnih dana druženja, u kojem su učestvovala deca iz Srbije – iz Smedereva, Vršca i Batajnice.

Prva aktivnost bila je zabavna igra u kojoj su deca, podeljena u dve grupe, imala zadatak da što brže i glasnije izgovore ime druga sa druge strane barijere. Pobedila je ekipa koja je prikupila najveći broj drugara.

U nastavku programa održana je pokazna vežba „Zone komfora“. Učenici su u centralni, crveni krug postavljali papiriće sa situacijama u kojima se osećaju potpuno sigurno i opušteno.

U žutom pojasu navodili su situacije u kojima se osećaju dobro, ali manje sigurno, dok su u zelenom pojasu zapisivali one koje u njima izazivaju nesigurnost, nemoć ili strah.

Na kraju radionice, učenici su popunjavali veliki informativni panel o vršnjacima iz Nemačke – šta već znaju o njihovoj kulturi i zemlji, i šta bi želeli dodatno da saznaju. Zadatak je prihvaćen sa velikim interesovanjem i uspešno realizovan u kratkom roku.

(Pančevac/OŠ „Olga Petrović Radišić“)