Tatjana Kokar u direktnom razgovoru sa građanima

Predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar i ove nedelje nastavila je sa praksom otvorenih vrata, tokom koje je imala direktnu komunikaciju sa građanima koji su zakazali razgovor, prenosi BCinfo.

Predsednica opštine je pažljivo saslušala njihove probleme, pitanja i sugestije, nastojeći da pruži konkretne odgovore i rešenja.

Tokom prijema, građanima su bili na raspolaganju predstavnici svih opštinskih službi, što je omogućilo efikasno rešavanje mnogih pitanja na licu mesta.

Ovakav otvoreni dijalog nastavlja da gradi poverenje i transparentnost između opštine i njenih građana.

Građani kojima je potreban razgovor mogu da zakažu prijem u Opštini, kod sekretarice kabineta.

