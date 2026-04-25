Tatjana Kokar u direktnom razgovoru sa građanima

Predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar i ove nedelje nastavila je sa praksom otvorenih vrata, tokom koje je imala direktnu komunikaciju sa građanima koji su zakazali razgovor, prenosi BCinfo.
Predsednica opštine je pažljivo saslušala njihove probleme, pitanja i sugestije, nastojeći da pruži konkretne odgovore i rešenja.
Tokom prijema, građanima su bili na raspolaganju predstavnici svih opštinskih službi, što je omogućilo efikasno rešavanje mnogih pitanja na licu mesta.
Ovakav otvoreni dijalog nastavlja da gradi poverenje i transparentnost između opštine i njenih građana.
Građani kojima je potreban razgovor mogu da zakažu prijem u Opštini, kod sekretarice kabineta.
