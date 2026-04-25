Koković pred gostovanje Vojvodini: Idemo na pobedu, kao i u svakom meču

Trener Železničara Radomir Koković najavio je meč sa Vojvodinom u Novom Sadu, koji se igra u nedelju od 20 sati na stadionu Karađorđe u okviru trećeg kola plej-ofa Superlige Srbije.

– Odlazimo u goste Vojvodini i moj lični utisak je da je Vojvodina posle Crvene zvezde po talentu najbolji tim u zemlji. Čini mi se da Vojvodina zaista nije odavno imala bolji tim. Dosta dubok roster i čeka nas svakako jako veliki izazov. Vojvodina pogotovo ima tu centralnu vertikalu izuzetno kvalitetnu sa dva centralna beka koji su po mom mišljenju ponajbolji u ligi. To je Njegoš Petrović koji je bez problema jedan od najboljih veznih igrača u ligi. Da ne nabrajam dalje, golman Rosić, Vukanović u napadu, ta centralna vertikala je jako kvalitetna i zaista nas očekuje jako težak zadatak sutra. I mi i Vojvodina smo imali Partizan i Zvezdu za protivnike u prva dva kola i znamo šta utakmice sa naša dva najveća kluba nose. Nose ogromnu potrošnju kako fizičku tako i emotivnu i mislim da je negde ključna stvar i za njih i za nas taj oporavak, kako fizički tako i mentalni. Negde sam utiska da ko se bude bolje oporavio posle te dve utakmice, da će biti u situaciji da donese više energije na sutrašnju utakmicu – počeo je Koković na konferenciji za medije.

Potom se osvrnuo na svoj tim.

– Što se tiče našeg plana za sutra, tu se ništa ne menja kao i svako kolo, ovo je još jedna utakmica u nizu za nas. Mi dolazimo iz utakmice u kojoj smo ostvarili pozitivan rezultat protiv Crvene zvezde, imamo svoje ciljeve naravno, ali ono što je meni prioritet je to da ostanemo dosledni svom modelu igre, svom stilu igre, da pokušamo da se nametnemo u svim fazama igre u meri u kojoj nam protivnik to dozvoli. Ja očekujem da će oni biti agresivni, da će izaći visoko i da će svakako pokušati da nas pobede. Mi, naravno, kao i u svakoj utakmici, idemo na pobedu i u svakom slučaju očekujem otvorenu utakmicu, intenzivnu, čvrstu i očekujem da priredimo publici jednu dobru utakmicu i mislim da će sutra u Novom Sadu imati šta da se vidi.

Velika je potrošnja igrača u finišu sezone i tri utakmice u osam dana.

– Pričao sam na temu load management-a i pre utakmice sa Zvezdom. Dakle, mi imamo u samo osam dana tri utakmice sa naša tri najkvalitetnija kluba. Iziskuje, naravno, dosta potrošnje fizičke i emotivne. Biće promena u timu u odnosu na Zvezdu i to će se isključivo odnositi na menadžment opterećenja, jer ćemo pokušati da budemo na optimalnom energetskom nivou sutra kako bismo bili u stanju da budemo dosledni našem identitetu i da sprovedemo naš model igre.

Železničar je u prethodnom duelu savladao Vojvodinu u Pančevu.

– Očekujem dosta drugačiji meč u odnosu na taj duel. Prosto mislim da će Vojvodina biti motivisana borbom za drugo mesto i biće svakako motivisana da nam se revanšira za poraz koji smo im naneli u Pančevu. Mi menjamo podlogu, ali šta je tu je, kao i svaki put kada igramo na prirodnoj travi, moramo da se adaptiramo – poruka je Kokovića.

Železničar u duel sa Vojvodinom ulazi sa četvrte pozicije, uz 52 osvojena boda.

