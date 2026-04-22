Novi CT skener u bolnici „Dr Budislav Babić“ počeo sa radom!

Specijalna bolnica za plućne bolesti „Dr Budislav Babić“ u Beloj Crkvi obaveštava naše sugrađane da je novi multislajsni CT skener „Philips 3500“ počeo sa radom.

Dostupne usluge za ambulantne pacijente su:

CT pregled glave

CT pregled toraksa

HRCT toraksa

CT pregled abdomena

Uslovi za pregled su – uput lekara na osnovu izveštaja lekara specijaliste i nalaz uree i kreatinina ne stariji od 7 dana

Pregledi se zakazuju u CT kabinetu sa uputom i prethodnom medicinskom dokumentacijom (zbog isključivanja alergija na jodna kontrastna sredstva, sprovođenja adekvatne pripreme i planiranja protokola pregleda).

Vreme čekanja na pregled je od 5 do 7 radnih dana, a vreme čekanja na izdavanje nalaza je od 5 do 7 radnih dana. Nalazi se dostavljaju u vidu štampanog nalaza i CD-a sa snimkom.

Radno vreme službe je radnim danima od 7 do 14 časova, a kontakt telefon 013/851-241, lokal 142.

