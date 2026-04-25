Vršac: U toku konkurs za nagradu „Vasko Popa“

Kao sećanje i zahvalnost našem velikom pesniku Vasku Popi, 1995. godine u Vršcu ustanovljena je nagrada pod njegovim imenom. Čitava plejada pesničkih imena nagrađena je za ovih 30 godina. Nagrada afirmiše savremenu srpsku poeziju, a laureat za 2025. godinu je Jelena Radovanović za zbirku „Strano telo“, prenosi RTV Pančevo.

Nagrada „Vasko Popa“ podstrek za pesnike i one koji žele da se bave poezijom, ustanovljena je 1995. godine u Vršcu i dodeljuje se upravo najboljima u ovoj oblasti. Simbolično, događaj se organizuje 29. juna, na dan rođenja našeg velikog pesnika Vaska Pope. Konkurs je otvoren do 27. aprila, te svi zainteresovani mogu da se prijave.

Kako je rekao Dragoljub Đorđević, suosnivač književne nagrade „Vasko Popa“, imena nagrađenih su impozantna.

Laureat za 2025. godinu je Jelena Radovanović za zbirku „Strano telo“. Osnivači i organizatori nagrade su Agencija „Đorđević“ iz Vršca i Grad Vršac, a od 2018. njima se priključuje i kompanija Senzal kapital iz Beograda. Žiri se na svake tri godine menja, te od ove godine teče novi ciklus za njih.