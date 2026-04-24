Ženja Marinković: Ciklično košenje prema utvrđenom planu

FELJTON: Hronologija bombardovanja Pančeva (2)
17:00
24.04.2026
Od prvih dana marta ekipe JKP-a „Zelenilo” svakodnevno kose travu, čiji je rast ekspanzivan kada su temperature i vlaga na optimalnom nivou, što je slučaj od aprila do juna svake godine. Naša sagovornica u vezi sa aktuelnim temama u JKP-u „Zelenilo” bila je Ženja Marinković, savetnica za prostorno planiranje u ovom javnom preduzeću.
Najpre je rekla:
– Radnici su opremljeni različitom mehanizacijom koja se koristi u zavisnosti od oblika i veličine površine koja se kosi. Na širokim, prostranim zelenim površinama kosimo traktorima s priključnim mašinama, dok na manjim, uličnim površinama koristimo motorne kosačice i trimere. Površine koje su prioritetne kada je košenje u pitanju jesu one najposećenije, centralne gradske površine, u neposrednoj blizini javnih institucija, parkovi, trgovi, skverovi, groblja, prilazi zdravstvenim i školskim ustanovama, zatim slobodne površine naselja, ulične površine…
U ovom periodu ne postoji predah kada se radi o košenju jer bi trava mogla da se kosi na nedeljnom nivou, što nije moguće ispuniti na svim lokacijama, pošto postoji preko 200 hektara travnatih površina u gradu, ali sve površine dođu na red i ciklično se kose prema unapred utvrđenim planovima.
– Ovo je takođe period kada se pokažu rezultati jesenje sadnje, to jest procenat prijema drvenastih vrsta. Redovno obilazimo novoposađene sadnice, zalivamo ih po potrebi, a najveća je radost kada čitav drvored ozeleni prvog proleća nakon sadnje, jer je to merilo kvaliteta biljke i uspeha sadnje. Kao i sa svim živim organizmima, određeni procenat propadanja biljaka je uobičajen, ali se trudimo da obezbedimo uslove koji će taj procenat svesti na minimum – objašnjava Ženja Marinković.
Prema rečima Ženje Marinković, radnici na održavanju visoke vegetacije imali su povećan obim posla nakon nekoliko vetrovitih dana koji su uslovili odlamanje pretežno suvih grana u krošnjama drveća. Kada su vremenski uslovi takvi da je prisutan jak vetar ili pljusak, što je uobičajena pojava tokom prolećnih meseci, trebalo bi izbegavati parkove i uopšte površine na kojima ima mnogo visokog drveća.
Savetnica za prostorno planiranje je zaključila:
– Iako je vegetaciona sezona tek počela, mi već razmišljamo o jesenjoj sadnji, a ove godine, pored redovnog popunjavanja postojećih drvoreda, grupacija i zelenih pojaseva, planiramo sadnju većeg broja stabala u Narodnoj bašti. U ovom parku svake godine zasadimo nekoliko desetina novih stabala, ali kako je drveću potrebno više decenija da dostigne svoju zrelost, potrebno je da o tome mislimo na vreme i redovno obnavljamo fond.
U najlepšem parku na svetu, prema mišljenju potpisnika ovih redova, nalazi se veliki broj različitih biljaka, pa nalikuje botaničkoj bašti, a zaposleni u JKP-u „Zelenilo” trude se da stalno povećavaju raznovrsnost biljnog fonda.
(Pančevac / S. Trajković)
RADNO VREME BLAGAJNE „PANČEVCA” ZA PRVOMAJSKE PRAZNIKE