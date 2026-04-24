Ženja Marinković: Ciklično košenje prema utvrđenom planu

Od prvih dana marta ekipe JKP-a „Zelenilo” svakodnevno kose travu, čiji je rast ekspanzivan kada su temperature i vlaga na optimalnom nivou, što je slučaj od aprila do juna svake godine. Naša sagovornica u vezi sa aktuelnim temama u JKP-u „Zelenilo” bila je Ženja Marinković, savetnica za prostorno planiranje u ovom javnom preduzeću.

Najpre je rekla:

– Radnici su opremljeni različitom mehanizacijom koja se koristi u zavisnosti od oblika i veličine površine koja se kosi. Na širokim, prostranim zelenim površinama kosimo traktorima s priključnim mašinama, dok na manjim, uličnim površinama koristimo motorne kosačice i trimere. Površine koje su prioritetne kada je košenje u pitanju jesu one najposećenije, centralne gradske površine, u neposrednoj blizini javnih institucija, parkovi, trgovi, skverovi, groblja, prilazi zdravstvenim i školskim ustanovama, zatim slobodne površine naselja, ulične površine…

U ovom periodu ne postoji predah kada se radi o košenju jer bi trava mogla da se kosi na nedeljnom nivou, što nije moguće ispuniti na svim lokacijama, pošto postoji preko 200 hektara travnatih površina u gradu, ali sve površine dođu na red i ciklično se kose prema unapred utvrđenim planovima.

– Ovo je takođe period kada se pokažu rezultati jesenje sadnje, to jest procenat prijema drvenastih vrsta. Redovno obilazimo novoposađene sadnice, zalivamo ih po potrebi, a najveća je radost kada čitav drvored ozeleni prvog proleća nakon sadnje, jer je to merilo kvaliteta biljke i uspeha sadnje. Kao i sa svim živim organizmima, određeni procenat propadanja biljaka je uobičajen, ali se trudimo da obezbedimo uslove koji će taj procenat svesti na minimum – objašnjava Ženja Marinković.

U toku je priprema letnjeg rasada u stakleniku rasadnika „Zelenila”. Cvetni rasad naći će svoje mesto na zelenim površinama u maju i krasiće rondele sve do prvih mrazeva. Među vrstama koje su spremne za sunčane dane nalaze se prkos, kadifica, salvija, ukrasna kopriva, begonija, muškatla, gerber…

Proizvodnja preko 50.000 komada rasada planirana je tako da zadovolji potrebe kako rondela koje se nalaze na suncu, tako i onih u hladovini. Trenutno je još uvek u cvetu prošlogodišnji rasad upotpunjen lukovicama lala i zumbula. Radnice na održavanju cveća pripremile su ružičnjake za novu sezonu, a početak njihovog cvetanja očekuje se takođe u maju.

Prema rečima Ženje Marinković, radnici na održavanju visoke vegetacije imali su povećan obim posla nakon nekoliko vetrovitih dana koji su uslovili odlamanje pretežno suvih grana u krošnjama drveća. Kada su vremenski uslovi takvi da je prisutan jak vetar ili pljusak, što je uobičajena pojava tokom prolećnih meseci, trebalo bi izbegavati parkove i uopšte površine na kojima ima mnogo visokog drveća.

Savetnica za prostorno planiranje je zaključila:

– Iako je vegetaciona sezona tek počela, mi već razmišljamo o jesenjoj sadnji, a ove godine, pored redovnog popunjavanja postojećih drvoreda, grupacija i zelenih pojaseva, planiramo sadnju većeg broja stabala u Narodnoj bašti. U ovom parku svake godine zasadimo nekoliko desetina novih stabala, ali kako je drveću potrebno više decenija da dostigne svoju zrelost, potrebno je da o tome mislimo na vreme i redovno obnavljamo fond.

U najlepšem parku na svetu, prema mišljenju potpisnika ovih redova, nalazi se veliki broj različitih biljaka, pa nalikuje botaničkoj bašti, a zaposleni u JKP-u „Zelenilo” trude se da stalno povećavaju raznovrsnost biljnog fonda.

(Pančevac / S. Trajković)

