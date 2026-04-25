Glogonj: Festival rumunske muzike i folklora iz Vojvodine od 20. do 22. avgusta

GLOGONJ – Ovogodišnji Festival rumunske muzike i folklora iz Vojvodine biće održan u Glogonju od 20. do 22. avgusta, odlučeno je na sednici Upravnog odbora manifestacije. Glogonj će tokom tri avgustovska dana postati centar okupljanja rumunskih sela širom Vojvodine, nastavljajući tradiciju dugu decenijama u očuvanju i promociji autentične kulture.

Ova manifestacija predstavlja ključnu platformu za afirmaciju tradicionalnih vrednosti kroz nastupe amaterskih pevača, folklornih ansambala i instrumentalista. Posetioci će imati priliku da vide bogat prikaz rumunske kulturne baštine, od raznolikih narodnih nošnji do specifičnih pesama i igara karakterističnih za različite krajeve Vojvodine.

Audicije u Glogonju i Satu Nou

U sklopu priprema za glavni program, biće organizovane dve audicije za vokalne i instrumentalne soliste:

10. maj u 10 časova: Dom kulture u Glogonju

17. maj u 10 časova: Dom kulture u Satu Nou

Stručni žiri će na ovim audicijama odabrati najbolje izvođače koji će dobiti priliku da nastupe na glavnoj festivalskoj sceni u avgustu.

Organizatori naglašavaju da festival u Glogonju prevazilazi takmičarske okvire. On je pre svega prilika za druženje, kulturnu razmenu i jačanje identiteta rumunske zajednice. Očekuje se da ovogodišnje izdanje bude jedno od najmasovnijih, kako po broju učesnika, tako i po kvalitetu umetničkog programa.

(Pančevac)