Vučić o NIS-u: Ne razmem odluku Amerikanaca, verujem da Tramp nije upoznat sa detaljima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji gostuje na televiziji Infomer, govoreći o situaciji u Nafnoj industriji Srbije, američkim sankcijama i energetskoj bezbednosti Srbije, rekao je da da ne razume odluku Amerikanaca, da veruje da Donald Tramp nije upoznat sa detaljima dešavanja. Istakao je da će imati još razgovora, ali da ne veruje da će Amerikanci promeniti svoju odluku. Istovremeno, istakao je da će građani biti mirni.

– Amerikanci su uveli sankcije protiv Naftne industrije Srbije kako su rekli sa ciljem da se isključi ruski menadžment, a onda su krajem septembra, početkom oktobra po prvi put jasno rekli da žele da se isključi rusko vlasništvo iz te kompanije. Nije da tek tada će ukinuti te sankcije. Naravno, to niti je zasnovano na međunarodnom pravu, niti je logično da se u savremenom svetu dešava, ali su to stvari koje se, nažalost, u eri neprava i sile događaju. Mi smo mala zemlja, ne možemo da funkcionišemo bez nafte, imamo jedan jedini naftovod koji su Hrvati zatvorili sat vremena. nakon što su sankcije stupile na snagu. Nijedna kap već 52 dana nije došla do Srbije kroz taj naftovod.

Ali nije samo to problem, tu su problemi tzv. sekundarne sankcije, sankcije protiv naših banaka, urušavanja naše centralne banke, takođe urušavanja našeg kompletnog finansijskog sistema i naravno dovođenja u takvim uslovima i same kompanije do stečaja itd. Mi smo razgovarali sa svima i sa Rusima, razgovarali u nekoliko navrata i zamolili ih da pronađu rešenje koje bi bilo prirodno i normalno – rekao je predsednik.

Predsednik ističe da su veliki problem sekundarne sankcije koje bi mogle pogoditi naše banke.

– Pričali smo sa svima, i sa Rusima, i zamolili smo ih da pronađu rešenje koje bi bilo prirodno i normalno. I da odmah odgovorim onima koji glume da su veliki rusofil, a obično govore po nečijem nalogu, pa pitaju kako su se suprotstavili Belgijanci. Pa mogu zato što će oni biti odgovorni ako otmu rusku imovinu, ali imaju dovoljno i nafte i gasa – kazao je on.

(Informer)