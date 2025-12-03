Vučić: Dok sam živ boriću se za Srbiju i naš narod!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić poslao je ovog prepodneva važnu poruku građanima naše zemlje poručivši im da dok je živ boriće se za našu Srbiju i naš narod.

Predsednik Vučić je objavio snimak na Instagram profilu “avucic” i istakao šta mu je najvažnije.

– Ja znam koliko se ne sviđam ni onima u Zagrebu, ni onima u Sarajevu, ni onima u Podgorici, ni onima u Prištini. Znam koliko nisam omiljeni lik ni u Vašingtonu, ni u Briselu, ni u Moskvi, ni ovamo, ni onamo – jasan je bio Vučić.

– Ali, morate da razumete, zbog svega toga ja sam najponosniji. Jer ja znam da radim najbolji posao za našeg čoveka u Pirotu, Somboru, Kikindi, Priboju i Prijepolju. I to su za mene najvažnije stvari. Zbog toga sam se kandidovao, zbog toga sam dobio podršku i poverenje naroda, da brinem o svojoj zemlji, o svom narodu, o svojim građanima i to ću nastaviti da radim u budućnosti – naglasio je predsednik Vučić.

(Pančevac)