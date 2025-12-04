Vučić o situaciji sa energentima: Srbija neće imati problema sa gasom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori večeras u Nacionalnom dnevniku Pink televizije o raznim temama od energetike do politike.

Predsednik je na početku rekao da su stigle dve dobre vesti za građane Srbije što se tiče energetike.

– Prva se tiče produženja licence za Lukoil. Lukoil je dobio produženje operativne licence do 26. aprila. Što to znači za nas? To znači da će 112 pumpi na teritoriji Srbije, dobro je što su ravnopravno raspoređene (svega 9% na teritoriji Beograda) moći da funkcionišu sa naftnim derivatima uvezenim sa strane. Druga dobra vest je da Srbija neće imati problema sa gasom. Očekujemo potpisivanje kratkoročnog ugovora. Svakako nećemo do leta imati bilo kakve probleme sa gasom i to su dobre vesti za građane, po dobrim cenama, ali mi ćemo se truditi da nabavimo još gasa sa različitih strana i ne mislim da će biti ikakvih problema. Dakle, što se struje tiče, što se gasa tiče, može da bude – kazao je predsednik.

Međutim, Vučić je upozorio da se sada komplikuju druge stvari.

– Komplikuje se to da, recimo sad imamo mnogo logističkih problema, posebno u Stanišiću, Staparima, Kljajićevu, nećete moći da imate pumpu i najmanje 15-20 km će morati pumpa da bude udaljena jer su tu samo NIS-ove pumpe. To će predstavljati veliki problem za naše poljoprivrednike, od Tomaševca, Medveđe, Crne Trave, mnogih mesta. Dakle, uzeo sam severozapad i jugoistok da bih pokazao ljudima takvih. Imamo 51 mesto sa velikim problemima. Gledaćemo kako i što da uradimo. Nadam se da ovo otvara mogućnost. Mi smo ponudili Rusima da oni naprave, pošto imaju dobru saradnju, a ne mi, sa Knez Petrolom. Da naprave ugovor o zakupu pumpi pa da možemo da koristimo i te pumpe. Nisu bili za to. Interesantno je da očekuju da naše banke u potpunosti prate i održavaju platni promet. Mi držimo već na svoj rizik 55 dana i kao što sam rekao, držaćemo još neko vreme – rekao je predsednik.

(Pančevac)