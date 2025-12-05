Koncert u Jabuci za prikupljanje sredstva za Hram Svetog Ilije

U Hali sportova u Jabuci u subotu 6.decembra biće održan koncert u organizaciji KUD „Vasil Hadžimanov“ i Udruženja „Ilinden“ za prikupljanje sredstava za Hram Svetog Ilije u ovom mestu. Koncert počinje u 19 sati.

Kultrno-umetničko društvo “Vasil Hadžimanov“ iz Jabuke i Udruženje Makedonaca „Ilinden“ u subotu 6.decembra organizuju koncert, kako bi se prikupila sredstva za nastavak radova na Hramu Svetog Ilije u Jabuci, rekao je Blagoje Sokolovski – predsednik Udruženja „Ilinden“ Jabuka.

Osim članova KUD-a „Vasil Hadžimanov“, publika će moći da uživaju u koreografijama gostujućih društva, najavljuju organizatori.

Organizatori obećavaju svim poseticima lep provod i uživanje u tradicionalnoj muzici.

Koncert počinje u 19 sati, svi posetioci mogu ostaviti prilog za Hram, u skladu sa svojim mogućnostima. Organizatori napominju da je za ovaj koncert ulaz u Halu sportova u Jabuci iz restorana.

(RTV Pančevo)