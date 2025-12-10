Maja Vitman: Poboljšati kvalitet života meštana

Gradska menadžerka Maja Vitman u Banatskom Novom Selu prisustvovala je asfaltiranju Ulice 1. maja u dužini od 1.360 i širini 4,5 metara sa uređenim bankinama.

„Radujemo se da u saradnji s našim sugrađankama i sugrađanima svih nacionalnosti i Mesnom zajednicom možemo da poboljšamo kvalitet života meštana. Odgovorili smo na niz zahteva koji su bili zaista kapitalni i svakako primereni za jedno ovako lepo i veliko mesto.

Banatsko Novo Selo je dobilo vrtić, asfaltirali smo 18 ulica, renovirana je sala Doma kulture sa oko 300 sedećih mesta – sada je među najlepšima na teritoriji Grada Pančeva, izgrađena je kapela na istočnom groblju, u toku je javni uvid za PDR, uradili smo atarske puteve, završeni su radovi na zameni parketa u hali uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport“, rekla je gradska menadžerka Maja Vitman u Banatskom Novom Selu gde prisustvovala asfaltiranju Ulice 1. maja u dužini od 1.360 i širini 4,5 metara sa uređenim bankinama.

Vitman je dodala da grad rešava probleme građana, da Mesna zajednica odlično funkcioniše, te da se vide napredak i zajednički rad.

„Obećanja koja dajemo – ispunjavamo i sigurnim koracima nastavljamo dalje. Naš cilj je asfalt do svake kuće i tako će i biti. Na kraju ove godine, a to je i najznačajnije za Novoseljane, potpisujemo ugovor za izgradnju magistralnog vodovoda Kačarevo – Banatsko Novo Selo, čime će biti rešeno pitanje vodosnabdevanja. Ovu kapitalnu investiciju podržali su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Pokrajinska vlada, koja radove finansira“, podvukla je Maja Vitman.

Prema njenim rečima, geografski položaj Novog Sela je od strateškog značaja i poznato je po velikom broju mladih talenata i ansambala, kao i po manifestacijama i gostoprimstvu.

„Podrška grada je neizostavna, planiramo i izvodimo radove, te u tom duhu građane želimo da uputimo da pored izgradnje magistalnog vodovoda završavamo projekat javnog osvetljenja duž glavne ulice i uradićemo tehničku dokumentaciju za izgradnju nove kapele na zapadnom groblju. Ulaganja će biti i kada se radi o najmlađima. Našim sugrađanima u Banatskom Novom Selu želimo srećne novogodišnje i božićne praznike i da se dogodine ponovo sretnemo i nastavimo zajedničku borbu za lepšu i napredniju budućnost“, zaključila je gradska menadžerka.

(Pančevac)