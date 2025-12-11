Vitman u Glogonju: Gradimo infrastrukturu dostojnu 21. veka

Privodimo ovu kalendarsku godinu kraju sa sjajnim rezultatima. Danas smo u Glogonju, gde ispraćamo asfaltiranje dela ulice Oslobođenja – poslednje predviđene za ovu godinu. Ovim krugom radova, na osnovu predloga Mesne zajednice i meštana, uradili smo i ulicu Žarka Zrenjanina, deo ulice JNA i preostali deo ulice Borisa Kidriča. Sada su sve pomenute saobraćajnice kompletirane i verujemo da smo ispunili očekivanja naših sugrađana, rekla je menadžerka Grada Pančeva Maja Vitman prilikom današnje posete završetku radova u Glogonju.

„Kada smo pre pet godina započeli velike radove, upravo je Glogonj bio prvo naseljeno mesto, mesto sa najlošijom putnom infrastrukturom. Danas, Glogonj izgleda potpuno drugačije. Za ovih pet godina asfaltirali smo 13 ulica, što predstavlja zaista izuzetan rezultat. Ovo divno mesto danas ima prelep park i brojne prostore za druženje i odmor naših sugrađana. Postavili smo novo igralište, uredili park, izgradili kapelu, a u narednom periodu radićemo na izradi tehničke dokumentacije za uređenje pešačke zone, koja će omogućiti prijatan ambijent u centru i bolje korišćenje pijace. Paralelno s tim, započećemo i tehničku dokumentaciju za izgradnju nove, moderne sportske sale u okviru školskog kompleksa, sa tribinama i kompletnim pratećim sadržajem“, rekla je Vitman.

Ona ističe da Glogonj, kao i druga naseljena mesta koja nemaju izgrađenu fekalnu kanalizaciju, ostaje jedna od važnih tema. Rekla je da je projekat veoma kompleksan i zahteva više vremena nego što je planirano, ali se radi intenzivno i biće urađen.

„Nakon završenog asfaltiranja, preostaje da uredimo bankine – u Glogonju, Banatskom Novom Selu i Starčevu. Planiramo da sve bude završeno do sredine naredne nedelje. Ova godina nas je, uprkos svim poteškoćama, naučila strpljenju i još većoj posvećenosti. Iako izazovna, ni po čemu ne zaostaje za prethodnim. Samo u ovoj godini uradili smo 21 ulicu u naseljenim mestima, tri dela ulica u gradu i kompletno smo uredili Zelengoru. Zahvaljujući projektu Javno-privatnog partnerstva, naseljena mesta su u periodu od pet godina dobila 140 ulica – odnosno 77 kilometara asfalta. Na nivou celog grada, zajedno sa naseljenim mestima, urađeno je 222 ulice, ukupne dužine 111.173,57 metara, i to direktnim ulaganjima iz gradskog budžeta“, rekla je Vitman.

Navedeni rezultati su neosporivi i dokazuju da granice mogu da se pomeraju.

„Ne verujem da je ijedan grad naše veličine u državi uspeo da postigne ovako mnogo u tako kratkom roku. Ponosni smo na urađeno. Ponosni na politiku Predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koja nas vodi ka ciljevima koje smo postigli. Nikada do sada nije urađeno ovoliko. Uz podršku naših sugrađana nastavljamo još snažnije. Sva naseljena mesta imaće asfaltirane ulice, sportske sale, vrtiće, lepa igrališta i infrastrukturu dostojnu 21. veka. Naši strateški projekti imaju jasnu podlogu, vidljivi su i daju nam vetar u leđa da nastavimo da unapređujemo kvalitet života svih Pančevaca“, rekla je Vitman.

