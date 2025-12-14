30 godina od Dejtonskog sporazuma: Dogovoren u SAD i potpisan u Parizu

Danas se navršava 30 godina od potpsivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu.

Sporazum je najpre parafiran u Dejtonu 21. novembra 1995. godine, a potpisan je u Parizu, u Jelisejskoj palati na današnji dan te godine čime je okončan troipogodišnji rat u Bosni i Hercegovini, prenosi RTRS.

Sporazum je nazvan Dejtonski sporazum po gradu Dejtonu u okrugu Montgomeri u američkoj saveznoj državi Ohajo gde su u vazduhoplovnoj vojnoj bazi Rajt Peterson vođeni tronedeljni pregovori koji su završeni 21. novembra 1995. godine i okončan troipogodišnjeg rat u Bosni i Hercegovini započet u aprilu 1992. godine.

Ratu je prethodio raspad zajedničke države Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), odnosno neustavno preglasavanje Srba u telima BiH i odluka o međunarodnom priznanju Bosne i Hercegovine bez prethodne saglasnosti sva tri konstitutivna naroda.

Tokom pregovora koji su trajali od 1. do 21. novembra 1995. godine dogovoreno je da će se Bosna i Hercegovina sastojati od dva entiteta – Federacije BiH, za koju je određeno da će pokrivati 51 procenat površine i Republike Srpske, kojoj je dodeljeno 49 odsto ukupne površine BiH.

Teritorijalni okvir Republike Srpske je kasnije umanjen formiranjem Brčko distrikta.