30 godina od Dejtonskog sporazuma: Dogovoren u SAD i potpisan u Parizu

14:30

14.12.2025

Foto: Wikipedia
WRIGHT-PATTERSON AFB, OHIO, Nov. 21, 1995 -- President Slobodan Milosevic of the Federal Republic of Yugoslavia, President Alija Izetbegovic of the Republic of Bosnia-Herzegovina, and President Franjo Tudjman of the Republic of Croatia sign the Dayton Peace Accords. The Balkan Proximity Peace Talks were conducted at Wright-Patterson Air Force Base November 1-21, 1995. The talks ended the conflict arising from the breakup of the Republic of Yugoslavia. The Dayton Accords paved the way for the signing of the final “General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina” on December 14 at the Elysee Palace in Paris. (U.S. Air Force/Staff Sgt. Brian Schlumbohm)

Danas se navršava 30 godina od potpsivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu.

Sporazum je najpre parafiran u Dejtonu 21. novembra 1995. godine, a potpisan je u Parizu, u Jelisejskoj palati na današnji dan te godine čime je okončan troipogodišnji rat u Bosni i Hercegovini, prenosi RTRS.

Sporazum je nazvan Dejtonski sporazum po gradu Dejtonu u okrugu Montgomeri u američkoj saveznoj državi Ohajo gde su u vazduhoplovnoj vojnoj bazi Rajt Peterson vođeni tronedeljni pregovori koji su završeni 21. novembra 1995. godine i okončan troipogodišnjeg rat u Bosni i Hercegovini započet u aprilu 1992. godine.

Ratu je prethodio raspad zajedničke države Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), odnosno neustavno preglasavanje Srba u telima BiH i odluka o međunarodnom priznanju Bosne i Hercegovine bez prethodne saglasnosti sva tri konstitutivna naroda.

Tokom pregovora koji su trajali od 1. do 21. novembra 1995. godine dogovoreno je da će se Bosna i Hercegovina sastojati od dva entiteta – Federacije BiH, za koju je određeno da će pokrivati 51 procenat površine i Republike Srpske, kojoj je dodeljeno 49 odsto ukupne površine BiH.

Teritorijalni okvir Republike Srpske je kasnije umanjen formiranjem Brčko distrikta.

