2026. biće godina velikih ulaganja u kapitalne projekte

Predsednica opštine Kovin Violeta Ocokoljić podsetila je šta je sve urađeno u ovoj godini i naglasila da je ponosna na činjenicu da će u narednoj godini biti, između ostalog, rekonstruisana zgrada Centra za kulturu .

Opština Kovin planira da naredna godina bude godina velikih ulaganja u kapitalne projekte, koji će značajno uticati na kvalitet života svih sugrađana. Zahvaljujući vanrednim prihodima i spremnim projektima, novembarskim rebalansom budžeta opredeljena su sredstva za rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih kapitalnih objekata na teritoriji opštine.

Sa ciljem da sugrađani budu upoznati sa planiranim ulaganjima i budućim projektima, predsednica opštine, Violeta Ocokoljić ovim saopštenjem upoznaje sugrađane sa planiranim projektima i ističe:

„Raspodelom sredstava pokazali smo da su nam kultura i kulturna infrastruktura, obrazovanje dece i uslovi za njihov boravak, zdravstvo i seoska infrastruktura jako važni, te ćemo i u narednom periodu voditi računa o ravnomernom razvoju u svim oblastima delovanja lokalne samouprave u svim naseljenim mestima.

Najponosnija sam na činjenicu da ćemo u narednoj godini rekonstruisati zgradu Centra za kulturu u Kovinu, objekat koji je sagrađen još 1989. godine, a u koji, izuzimajući radove unutar objekta, od tada nisu ulagana ozbiljnija sredstva. Projektom su predviđeni radovi na rekonstrukciji krova, prohodnih terasa, zamena kompletne stolarije novom i izgradnja termoizolacionog omotača (fasade). Ukupna vrednost ovih radova iznosi 155 miliona dinara, a potpisivanje ugovora očekujemo do kraja godine. Na ovaj način obezbedićemo kvalitetniji rad kulturnih radnika, kao i boravak svih posetioca Centra za kulturu, a sugrađani će svakako biti ponosni na reprezentativni objekat u samom centru Kovina.

Početak ulaganja u školstvo i školsku infrastrukturu sredinom ove godine nastavljamo i u ovom ciklusu, te smo tako pored radova u OŠ „Đura Jakšić“ u Kovinu, rebalansom raspodelili sredstva za rekonstrukciju OŠ „Predrag Kožić“ u Dubovcu, kao i za kompletnu zamenu stare stolarije u OŠ „Miša Stojković“ u Gaju i „Sava Maksimović“ u Mramorku. Završena je objedinjena javna nabavka za ove radove, a ukupna vrednost radova procenjena je na 198 miliona dinara. U osnovnoj školi u Dubovcu, predviđeni su radovi na zameni krovnog pokrivača, uređenju fasade, uvođenju grejanja i gromobranske instalacije, a u fiskulturnoj sali radovi će obuhvatiti zamenu stolarije, parketa, uređenju svlačionica i mokrih čvorova. Potpisan je ugovor sa izvođačem, a početak radova na zameni stolarije očekujemo krajem godine.

Završena je javna nabavka za izradu projektno tehničke dokumentacije i izgradnju kapele na groblju u Deliblatu. Ukupna vrednost radova procenjena je na 26 miliona dinara, a početak radova očekujemo u godini pred nama.

Iako se Dom zdravlja u Kovinu finansira iz budžeta Republike Srbije i sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, pored toga, kao lokalna samouprava izdvajamo sredstva za plate 10 radnika, nabavku neophodne opreme i aparata, a ovim rebalansom obezbedili smo sredstva u iznosu od 17 miliona dinara za nabavaku 2 vozila za potrebe službe Hitne medicinske pomoći – vozila za prevoz pacijenata na dijalizu i sanitetskog vozila. Javna nabavka je završena, ugovor sa izvođačem potpisan, a isporuku vozila očekujemo do kraja godine.

U toku je adaptacija pisarnice, nabavka računarske opreme i softvera za potrebe uvođenja jedinstvenog upravnog mesta u zgradi Opštinske uprave Kovin sa ciljem da našim sugrađanima na jednom mestu obezbedimo bržu i efikasniju komunikaciju sa odeljenjima OU Kovin. Sredstva za neophodne radove obezbeđena su putem konkursa od strane Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a novi format pisarnice očekuje nas od naredne godine.

Sredstvima Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti dodeljena su sredstva za rekonstrukciju i adaptaciju akutnog ženskog odeljenja. Ovim radovima predviđena je rekonstrukcija krova, stolarije, podova, zidova, kao i opremanje koje će u potpunosti zadovoljiti savremene standarde i potrebe za boravak pacijenata. Očekuje se raspisivanje javne nabavke, a početak radova sledi u narednoj godini.

Po usvajanju budžeta opštine Kovin za 2026. godinu na sednici Skupštine Opštine zakazanoj za 18. decembar, očekuje nas i set novih kapitalnih projekata čiji početak očekujemo u narednoj godini, a sve to na opšte zadovoljstvo naših sugrađana.

Ponosna sam na činjenicu što je iza nas vreme u koje smo stvarali lepše i uređenije mesto za život svih naših sugrađana, a nastavljamo u istom ritmu kako bismo realizovali veliki broj kapitalnih investicija koji će učiniti život naših sugrađana kvalitetnijim, ali i promeniti sliku naše opštine iz korena.“

Opština Kovin u narednu godinu ulazi sa jasnom vizijom razvoja. Svi planirani projekti realizuju se na transparentan i odgovoran način, a upravo iz tog razloga lokalna samouprava redovno i otvoreno obaveštava javnost o planiranim ulaganjima i fazama njihove realizacije.

(Pančevac/Opština Kovin)