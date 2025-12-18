Poslanici Skupštine AP Vojvodine usvojili budžet pokrajine za 2026.

NOVI SAD – Poslanici Skupštine AP Vojvodine usvojili su na današnjoj sednici pokrajinski budžet za 2026. godinu u iznosu od 59 milijardi dinara.

Rasprava o budžetu trajala je više od pet sati, a za usvajanje budžeta glasala su 70, a protiv šest, a 11 poslanika nije glasalo od prisutnih 87.

Tokom rasprave, poslanica grupe „Aleksandar Vučić – Vojvodina ne sme da stane“ Stanislava Hrnjak rekla je da su u budžetu svi sekretarijati kroz svoje programske aktivnosti uveli su ono što smatraju najvažnijim, ono što su prioriteti, ali i ono što su najvažniji kapitalni infrastrukturni projekti.

„Kapitalni deo budžeta je 22,4 milijarde dinara, što je 38 procenata od ukupnih sredstava, a ako izuzmemo praktično ta transferna sredstva i uradimo kalkulaciju, videćete da je 46,3 odsto deo budžeta odlazi na ovaj deo“, ukazala je Hrnjak.

Poslanica grupe „Napred Vojvodino“ Ljubica Bertović rekla je da je budžet planiran uravnoteženo, realno i u potpunosti u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu.

„Ovakva struktura budžeta pokazuje da naša severna srpska pokrajna ima jedan finansijski kapacitet i jasne prioritete i stabilno upravljanje javnim sredstvima“, navela je Bertović.

Kako je kazala, prioritet ostaje na investicijama u saobraćaju, energetiku, digitalnu i zelenu tranziciju uz jednu strogu kontrolu tekućih rashoda. I u celini srednjoročni fiskalni okvir spaja stabilnost i razvoj, zapravo kontrolisani deficit, opadajući nivo duga, visoka kapitalna ulaganja i predvidiva socijalna politika“, navela je Bertović.

Poslanica grupe Socijalistička partija Srbije (SPS) – Jedinstvena Srbija (JS) Aleksandra Đanković istakla je da se za predloženi budžet može reći da, pored razvojnog karaktera, sadrži elemente socijalnog i društveno-odgovornog planiranja, koji moraju biti sastavni deo svakog budžeta.

„Budžet odražava politiku kontinuiteta po pitanju politike okupljanja oko velikih kapitalnih projekata i investicionih ulaganja“, navela je Đanković.

Pokrajinski poslanici opozicije tokom rasprave su su kao glavnu primedbu naveli da je budžet AP Vojvodine iz godine u godinu sve manji, iznoseći tvrdnje da je za tri godine umanjen za gotovo 50 milijardi dinara.

Opozicioni poslanici navode i da predloženi bužet za 2026.godinu nije razvojni već potrošački, da su kapitalna ulaganja minimalna, a da najveći deo novca ide na servis javnog aparata, kao i da se budžetom održava “status kvo“, a ne gradi budućnost.

Prethodno je pokrajinska sekretarka za finansije Aleksandra Radak obrazlažući predloženi budžet rekla da je ukupan fiskalni deficit utvrđen u iznosu od 3,66 milijardi dinara, u visini od 6,7 odsto ukupnih prihoda i da je u propisanom okviru od 10 odsto prihoda koji su planirani za 2026. godinu.

Pojasnila je da se taj fiskalni deficit najvećim delom pokriva iz prenetih sredstava iz ranijih godina, u iznosu od 3,56 milijardi, a manjim delom od zaduživanja.

Dodala je da kapitalni deo budžeta iznosi 22,4 milijardi dinara, odnosno 38 odsto od ukupnih sredstava budžeta, a kao neke od ključnih projekata navela rekonstrukciju objekta u kompleksu Instituta u Sremskoj Kamenici, adaptaciju dela Klinike za alergologiju i oboljenja pluća u Sremskoj Kamenici, izgradnju objekta pulmologije u Senti, rekonstrukciju i dogradnju Doma zdravlja u Čoki.

Radak je rekla da će se ulagati i u programe socijalne zaštite, pre svega u uređenje, ulaganje i održavanje objekata i opreme, za šta je opredeljeno 640 miliona dinara.

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković izjavila je da je predloženi budžet odgovoran, realan i zasnovan na mogućnostima, a ne na lepim željama i ukazala na to da se njime predviđa nastavak ulaganja u zdravstvo, obrazovanje, poljoprivredu, infrastrukturu, kulturu i ravnomerni regionalni razvoj.

Gojković je kazala da se prilikom izrade budžeta vodilo računa o interesima građana Pokrajine.

Pokrajinski poslanici su pre rasprave o budžetu za 2026. godinu usvojili Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu AP Vojvodine za 2025. godine u periodu od januara do septembra.

Na dnevnom redu današnje sednice Skupštine AP Vojvodine su 32 tačke, među kojima je i Predlog odluke o budžetu AP Vojvodine za 2026. godinu.

(Skupština AP Vojvodine)