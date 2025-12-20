NBS se hitno oglasila u vezi deviza u menjačnicama: Oštro demantuje navode o ograničenjima

Narodna banka Srbije saopštila je danas da je, nakon provere kod svih poslovnih banaka u zemlji, utvrđeno da ne postoje nikakva ograničenja u pogledu maksimalnog iznosa ili apoena za zamenu evra ili drugih stranih valuta.

Centralna banka navodi da je preduzela sve raspoložive mere kako bi snabdevanje banaka i ovlašćenih menjača evrom i ostalim valutama funkcionisalo bez zastoja, uključujući i periode pojačane tražnje.

Reagujući na tekst objavljen na portalu “Vreme“ pod naslovom “Banke uvele limit: Menjaju samo do 100 evra“, NBS je oštro demantovala takve navode, ističući da nijedna banka koja posluje u Srbiji nije uvela ograničenja tog tipa.

Kako se navodi u saopštenju, pomenuti tekst je, prema oceni NBS, zasnovan na dezinformacijama i neproverenim tvrdnjama neimenovanih izvora, bez ikakvih činjeničnih dokaza.

– Takvi napisi služe isključivo stvaranju pogrešne slike i ponovnom izazivanju panike, u trenutku kada se, zahvaljujući merama i aktivnostima Narodne banke Srbije, stanje na domaćem deviznom tržištu i tražnja za stranom valutom normalizuju – poručuju iz NBS.

Centralna banka je takođe odbacila tvrdnje da samo zaposleni u pojedinim bankama imaju mogućnost kupovine evra preko virtuelnih menjačnica, ocenjujući da bi takva praksa bila suprotna interesima poslovnih banaka i stabilnosti finansijskog sistema.

NBS je na kraju istakla da su ovakvi i slični navodi o navodnim ograničenjima pri kupovini evra neosnovani i da mogu jedino doprineti širenju neopravdane zabrinutosti među građanima.

(Pančevac)